Rick Scott, senador republicano y aliado de Trump: “Venezuela merece elecciones libres y justas”

Más de siete meses meses después de la detención de Nicolás Maduro, un grupo de senadores presentó una resolución en apoyo a unas elecciones justas en Venezuela. Entre los patrocinadores se encuentra Rick Scott (Florida), quien aseguró que el país caribeño merecía tener unos “comicios libres” y que no “descansaría hasta conseguirlo”.

Qué dijo Rick Scott sobre elecciones libres en Venezuela

El escrito, copatrocinado por Scott e impulsado por los senadores Ted Cruz (Texas) y Jeanne Shaheen (Nuevo Hampshire), exige elecciones libres bajo condiciones transparentes, como la liberación “inmediata e incodicional” de todos los presos políticos y la presencia segura de figuras como María Corina Machado.

La normativa estipula que actores políticos como María Corina Machado deben poder participar de forma segura en los próximos comicios de Venezuela LUIS ROBAYO - AFP

“Una transición democrática creíble solo es posible cuando el pueblo venezolano sea libre de decidir el futuro de Venezuela. Me enorgullece liderar esta resolución bipartidista junto con mis colegas, reiterando la exigencia de Estados Unidos de avances concretos hacia las elecciones en Venezuela”, dijo Cruz.

En ese contexto, Scott remarcó su apoyo a la normativa en sus redes sociales al asegurar que no dejaría de luchar por “un nuevo día de libertad” en el país caribeño.

El senador Rick Scott señaló que no dejará por la liberación de los presos políticos y la libertad de Venezuela X/@SenRickScott

“¡El pueblo de Venezuela merece elecciones libres y justas! Me enorgullece unirme a este esfuerzo para luchar por la transparencia y la democracia real en Venezuela. No cejaré en mi lucha hasta que todos los presos políticos inocentes en manos de Delcy Rodríguez y sus secuaces sean liberados", escribió él senador en su cuenta de X.

Los pedidos y acciones de Rick Scott por Venezuela

Scott mantiene una postura de confrontación contra el régimen de Maduro y sus aliados durante los dos mandatos de la administración Trump. Según su sitio web de campaña, sus pedidos y acciones incluyen:

Solicitud de “máxima presión” contra Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios del régimen.

contra Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios del régimen. Normativas para que el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua sean designados como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” .

y el sean designados como . Reintroducción de la Ley DEMOCRACIA para imponer sanciones severas y presión financiera contra el régimen de Cuba, al cual considera un “aliado criminal de Maduro”.

“Mientras usted [el presidente Donald Trump] toma las medidas necesarias para proteger a nuestro país de las amenazas que representan las bandas criminales extranjeras, lo insto a que designe a dos cárteles venezolanos adicionales como organizaciones terroristas extranjeras: el Cartel de los Soles y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”, dijo el senador en una carta al republicado en marzo de 2025.

Luego agregó: “Ambos carteles están liderados y operados por el dictador Nicolás Maduro y su adjunto Diosdado Cabello Rondón. Cada uno representa una amenaza significativa para nuestra seguridad nacional”.

Rick Scott invitó a Edmundo González a la toma de posesión de Trump el pasado 20 de enero de 2025 JUAN BARRETO - AFP

De igual modo, el senador republicano invitó a Edmundo González, a quien reconoce como el presidente legítimo, a la toma de posesión de Trump el pasado 20 de enero de 2025 y se reunió con él para discutir la “restauración de la democracia”.

Cómo avanza la transición de Venezuela

En junio de este año, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el país caribeño está en una “mejor trayectoria” que meses atrás, pero que para lograr una “transición legal” se deben celebrar elecciones multipartidistas, libres y justas, un objetivo que aún está pendiente.

Marco Rubio asegura que tienen como objetivo central que se celebren elecciones libres en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro Tierney L. Cross - FR172126 AP

“Han pasado cinco meses, y creo que Venezuela está en un mejor lugar hoy, y en una mejor trayectoria que hace cinco meses. Ahora, ¿está donde debe estar? ¿Es donde debe acabar al final? La respuesta es, por supuesto, no. En última instancia, para hacer una transición real, deben tener elecciones multipartidistas, libres y justas”, dijo Rubio durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado

“Bajo las autoridades provisionales, [no] [suponen] la amenaza para Estados Unidos que [ellos] representaban hace cinco meses, cuando era una base abierta de operaciones para operativos iraníes, para la inteligencia cubana y para otros que la usaron como base de operaciones contra los intereses nacionales. Sin embargo, tenemos mucho trabajo por delante. Estamos lejos de donde queremos llegar”.