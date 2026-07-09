Stewart pega dos jonrones y Rojos vencen 11-5 a Filis con cuatro tablazos en la cuarta

CINCINNATI (AP) — Sal Stewart conectó dos jonrones —incluido uno cuando Cincinnati se voló la barda cuatro veces en la cuarta entrada—, Noelvi Marte impulsó cuatro carreras y los Rojos derrotaron 11-5 a los Filis de Filadelfia el miércoles por la noche.

Chase Burns (11-1) se apuntó su décima decisión ganadora consecutiva por los Rojos, que tienen marca de 3-7 en sus últimos 10 juegos.

Kyle Schwarber conectó su 32do jonrón, líder de las Grandes Ligas, por los Filis, con el que superó los 31 de Mike Schmidt en 1979 como la mayor cantidad en la historia de la franquicia antes del receso del Juego de Estrellas. J.T. Realmuto también pegó cuadrangular.

Stewart empató el juego con un jonrón de dos carreras hacia el jardín derecho ante el abridor Alan Rangel (0-2) en la tercera entrada, antes de que Cincinnati se convirtiera en el primer equipo de las mayores en conectar cuatro jonrones en una misma entrada esta temporada.

El dominicano Marte abrió la cuarta con un cuadrangular solitario para poner a los Rojos arriba 3-2. Con dos outs, su compatriota Elly De La Cruz pegó un batazo de dos carreras hacia el jardín entre derecho y central ante Tanner Banks, y Stewart y JJ Bleday siguieron con tablazos solitarios.

Fue la 15ta vez desde 1961 —y la primera desde 2023— que Cincinnati conecta jonrones consecutivos de tres bateadores.

Es el segundo juego de dos jonrones esta temporada para Stewart, quien fue seleccionado para el Juego de Estrellas la semana pasada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes