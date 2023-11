escuchar

Siavash Sobhani es médico en Northern Virginia, Estados Unidos. Para él, la vida dio un giro total: un día ejercía su profesión como ciudadano y ahora perdió ese estatus legal. Eso quiere decir que ya no goza de los derechos de llamarse estadounidense en el único hogar del que tiene conciencia, donde nació, fue a la escuela y practicó la medicina durante tres décadas. “Estoy en el limbo”, reconoció.

Sobhani compartió su caso con el Washington Post, que tuvo eco debido a las múltiples historias que suelen surgir sobre los trámites migratorios. Renovar su pasaporte se volvió un proceso casi tortuoso, con una condena inimaginable. Todo comenzó cuando, en febrero, envió su solicitud para sacar uno nuevo. No era la primera vez que lo hacía y sabía cuáles eran los pasos a seguir. Como se aproximaba la fecha de vencimiento, quiso ser precavido antes de un viaje familiar que tenía que hacer en julio.

Los ciudadanos de Estados Unidos gozan de los derechos plenos para vivir, votar y trabajar en ese país Freepik

Una respuesta devastadora sobre su ciudadanía en EE.UU.

El hombre no solo no recibió el pasaporte, sino que el Departamento de Estado le envió una carta en la que le indicó que no tenía derecho a la ciudadanía al momento de nacer porque su padre era diplomático de la Embajada de Irán. Además, le daban la dirección web para pedir la residencia permanente. Un retroceso migratorio.

“Soy médico. He estado aquí toda mi vida. Pagué mis impuestos y voté por los presidentes. He servido a mi comunidad en el norte de Virginia. En la era Covid estaba en el trabajo, poniéndome en riesgo, poniendo en riesgo a mi familia. Así es cuando te dicen después de 61 años: “Oh, hubo un error, ya no eres ciudadano estadounidense. Es muy, muy impactante”, relató para el medio citado.

El médico de Northern Virginia nació en Washington D.C. y recibió su certificado de nacimiento de ese país. Actualmente, tiene 62 años (que cumplió este mes) y se graduó de la Escuela de Medicina de Georgetown. Su vida cambió radicalmente y se llenó de incógnitas. No sabe si todo el dinero que hizo en su carrera contará para sus beneficios de Seguridad Social o si tendrá que salir de ese país, también desconoce si es legal que ejerza la medicina.

Sin querer molestar a ninguna autoridad, solicitó la residencia permanente, como le indicaron. Sin embargo, le preocupa tener que esperar por años para encontrar todas esas respuestas que necesita y ya gastó más de US$40.000 en honorarios legales. Si se vuelve residente, todavía tendría que esperar para ser ciudadano. Además, a su edad, ya había comenzado a pensar en jubilarse. Él y su esposa planeaban explorar el mundo, encontrar una comunidad e invertir sus ahorros.

El hombre desconoce cuánto tiempo llevará su trámite Freepik

¿Por qué si nació en EE.UU. no es ciudadano?

Según el medio citado, hay una razón burocrática. Los nacidos en EE.UU. de padres con inmunidad diplomática no adquieren la ciudadanía al nacer, indicaba la carta del Departamento de Estado. No obstante, él vivió toda su vida como un ciudadano más y las autoridades parecían confírmalo cuando votaba o cuando le renovaban sus derechos de pasaporte.

Sobhani vivió en Turquía cuando era niño, pero regresó a D.C. para estudiar. No puede vivir de forma segura en Irán porque se pronunció en contra del gobierno. Para resolver su caso, envió cartas a diferentes políticos y funcionarios, compartiendo cómo ha usado su carrera para ayudar a sus pacientes.

Sobre su pasado familiar, lleva algunos indicios. Sus preguntas concretas son difíciles de resolver, dado que su madre tiene demencia y su padre falleció. Si bien espera que con el soporte de políticos su ciudadanía se restablezca en seis meses, no tiene un margen de referencia para saber si sus esperanzas son realistas ni cuánto tiempo estará sin estatus.