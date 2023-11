escuchar

Lauren Amable, una cubana en EE.UU., no pudo contener su emoción cuando le llegó la confirmación de su residencia permanente por correo. Su ansiada green card estaba en un sobre y entre sus manos. En un clip que reflejaba su expresión de felicidad al máximo y una sonrisa que no podía borrar, escribió: “I-220A. Sí se puede. Fue bien larga la espera, pero hoy me siento un poco más libre. Gracias USA”. Después, explicó todos los detalles de su proceso.

La joven cubana, que suma más de 55.000 seguidores en su cuenta, sintió empatía por los integrantes de su comunidad virtual que la felicitaban y también le hacían preguntas sobre cómo logró el éxito con su trámite. En el primer clip, que solo musicalizó, dio una descripción de agradecimiento: “Se lo pedí tanto a Dios que no le quedó otra que bendecirme”.

En otro de los videos manifestó que quería ser solidaria con otras personas que, como ella, no dejaban de buscar casos como este: “Voy a responder las preguntas más frecuentes que me han hecho, porque desde hace tiempo estuve igual, ya que hay una desorientación más grande”.

Según dijo, a ella su green card le llegó al año de haber aplicado. “No tenía fecha en la corte, no hice asilo”, adelantó antes de profundizar un poco más en su experiencia personal. “Yo apliqué por ley de ajuste cubano, normal, con una notaria. Me pongo a esperar y cuando empieza esto del parole interino, ICE me envía uno a la casa. Yo no sabía ni lo que era. Tuve que enviarle una copia al Uscis, con mi residencia y otros documentos. El Uscis tardó solo una semana en aprobarme la residencia. Espero que les sirva de algo. Todos los procesos son diferentes”, dijo la joven.

¿Qué es la Ley de Ajuste Cubano y cómo funciona para la green card?

Sobre su proceso, la Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en Estados Unidos en 1966, durante la Guerra Fría. Desde entonces ha ayudado a regularizar el estatus de miles de ciudadanos de ese país que huyen del régimen comunista, ofreciéndoles un camino rápido para solicitar la residencia permanente después de acumular al menos un año y un día de estancia.

No obstante, el caso de la joven sorprende en el contexto actual debido a que, en septiembre pasado, muchos cubanos se sintieron decepcionados cuando se dio a conocer la decisión de una Junta de Apelaciones de Inmigración de EE.UU., que indicó que el I-220A, que es un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., conocido como “orden de libertad bajo palabra” (Order of Released on Recognizance), no era considerado como un parole humanitario. Es decir, quienes lo recibieron no podrían solicitar una green card en el futuro.

Estos cubanos llegaron a EE.UU. al cruzar la frontera con México, donde recibieron el documento I-220A. Entre la incertidumbre con el fallo, hace unas semanas varias personas comenzaron a reportar que encontraron en sus correos paroles que nunca habían solicitado, lo que significaría que pueden solicitar su green card bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. La joven no precisó más detalles de su proceso. Sin embargo, cobró relevancia ante el panorama reciente.