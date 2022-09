Su bebé murió y la justicia la condenó a cadena perpetua por obligarlo a llevar una dieta vegana

Una madre de Florida que seguía una estricta dieta vegana fue sentenciada a cadena perpetua por la muerte de su hijo de 18 meses en 2019. Sheila O’Leary, de 38 años y residente en la localidad de Cape Coral, en el suroeste del estado, fue condenada el lunes a pasar el resto de su vida en prisión luego de que en junio pasado la declararon culpable de seis cargos, entre ellos asesinato de primer grado por la muerte de uno de sus hijos, Ezra O’Leary.

Según el parte policial, la mujer llamó al teléfono de emergencia 911 en septiembre de 2019 tras notar que su hijo no respiraba y, para cuando los sanitarios arribaron a la vivienda, encontraron sin vida al menor, el cual pesaba solo ocho kilos y tenía el tamaño de un bebé de siete meses.

Una dieta vegana

La madre y su esposo, Ryan Patrick O’Leary, quien permanece en prisión a la espera del juicio por los mismos cargos, declararon a los investigadores que alimentaban a sus hijos solo con vegetales y frutas crudas, aunque a Ezra Sheila aún lo amamantaba. Los agentes descubrieron que otros dos hijos de la pareja, de 3 y 5 años, presentaban signos de desnutrición. Ante la situación, la pareja fue arrestada dos meses después de la muerte del menor.

De acuerdo al canal local WINK, el abogado de la mujer, Lee Hollander, señaló que apelarían el veredicto que se dio a conocer en una corte del condado de Lee y que surgió luego de que la mujer rechazara un acuerdo con la Fiscalía estatal por el que iba a ser sentenciada a 30 años de cárcel.

Los riesgos de una dieta vegana para niños

Expertos de la Real Academia de Medicina de Bélgica recomiendan que los niños, las mujeres embarazadas y las madres que dan el pecho no se sometan a una dieta vegana o vegetariana, ya que estas prácticas no dejan que el cuerpo absorba las proteínas de animales que necesita, según información citada por BBC News.

Y es que una persona vegana no come carne, aves, pescados ni mariscos, al igual que las vegetarianas, pero tampoco consume productos de lactosa, huevos o miel. Es decir, nada que provenga de los animales. Esto quiere decir que no ingieren las vitaminas esenciales como la D y la B12, el calcio, y oligoelementos y nutrientes necesarios para un desarrollo adecuado.

“Estamos hablando de retraso en el crecimiento y retrasos psicomotores, de desnutrición y de anemias importantes”, explicó la dietista pediátrica Isabelle Thiébaut, quien colaboró para dicha academia y fue citada por BBC News. Además, especificó que los nutrientes ayudan a que el organismo se desarrolle correctamente, ya que hay crecimientos que solo suceden en cierto momento de la vida.

Por otro lado, Georges Casimir, pediatra del Huderf, explicó para el medio citado la razón por la que se necesitan las proteínas: “Cuando somos niños, el cuerpo fabrica en particular las células del cerebro. Esto implica más necesidad de proteínas y ácidos grasos esenciales. El cuerpo no los produce, por lo que hay que buscarlos en las proteínas animales”, detalló.