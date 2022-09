Contó que sus jefes la espiaban con cámaras mientras trabajaba y lloró en TikTok: “Es decencia humana”

Tizzie trabajaba en una sucursal de un conocido local de comida rápida, en donde todos los días intentaba cumplir con cada una de sus tareas, entre reclamos por no ser lo suficientemente rápida. Hasta que, en medio de una llamada de atención, su jefe le dijo algo que la enfureció y la hizo llegar al límite. Contó su experiencia en TikTok y se quebró, ya que se dio cuenta de que sus superiores la vigilaban por cámaras de seguridad.

Fue a través de su cuenta @tizzie.mia que la mujer compartió la experiencia que la hizo sentir humillada y avergonzada. En medio de una serie de videos en los que llora y aparece con su uniforme del local de comida rápida, describió cómo ocurrió el incidente. Según dijo, trabajaba en la cadena hace algunos meses y era la única que ponía su máximo esfuerzo.

Aseguró que sus compañeros “hacían lo que querían” mientras ella tomaba pedidos, y que los gerentes del establecimiento nunca quisieron brindarle algún tipo de ayuda: “Soy consciente de que puedo meterme en problemas por publicar esto, pero lo que hicieron estuvo mal y la forma en que me han estado tratando es horrible”, se leía en la descripción con la que publicó el clip.

Una tiktoker contó lo que vivió en el trabajo, donde sus jefes la espiaban por cámaras

La joven atendía los pedidos que aparecían en una pantalla, como de costumbre, pero un día su gerente le llamó la atención por supuestamente descuidar las órdenes de los demás clientes. Cuando ella intentó defenderse, el hombre le dijo que la había monitoreado a través de una cámara de seguridad, junto al resto de trabajadores.

“El empleado entra, señala a la cámara, y me dice: ‘Oh, sabes que el gerente te está mirando’. ¿Por qué cree que necesita vigilarme? ¿Qué cree que voy a hacer?”, dijo la tiktoker, entre lágrimas. Luego, mencionó que su jefe la criticó una vez más por no tomar los pedidos lo suficientemente rápido, pero dispuesta a desmentirlo lo siguió hacia la parte trasera del restaurante y se dio cuenta de que todos sus compañeros observaban toda la situación a través de las cámaras.

“Camino a la sala de seguridad, todos los empleados, menos uno, y todos los gerentes me miran por la cámara de seguridad. Cada uno de ellos. Imagínate eso: toda la gente de tu trabajo te está mirando a tus espaldas. Fue a mí a quien regañaron por no trabajar, ¿pero aun así todos me miran como si fuera una especie de reality?”, añadió mientras sollozaba.

Los consejos de sus seguidores

Después de que se volviera viral, miles de tiktokeros comentaron su posteo con frases de ánimo y con comentarios que la invitaban a renunciar. “Es 100% ilegal mirar a los empleados con cámaras mientras trabajan. Puedes usarlo en su contra”, “Debes entregar tu renuncia con efecto inmediato y quejarte con recursos humanos”, le sugirieron.

La tiktoker, en medio de lágrimas, decidió renunciar a su trabajo @tizzie..mia/TikTok

En la sección de comentarios, ella respondió que ya estaba decidida a hacerlo: “¡Gracias chicos por todo el apoyo! Lo aprecio mucho, entregaré mi renuncia, ya que me hicieron sentir muy humillada y avergonzada”, comentó.

Además, reconoció que trabajaba más que el resto y que no estaba dispuesta a soportarlo más tiempo: “No importa lo duro que trabaje, lo buena que sea, lo mala que sea, lo rápido que trabaje, no cambia el precio. Me siguen pagando lo mismo, pero ni siquiera se trata de dinero en este momento. Se trata de la decencia humana”, finalizó.