Su novio la engañó dos veces y tomó una decisión para arruinarle las finanzas: “No estoy orgullosa”

Las segundas oportunidades se basan en aprender de los errores del pasado como pareja, solucionarlos y evitarlos en el futuro. Sin embargo, incluso después de todo este proceso, las relaciones no siempre funcionan. Una mujer decidió perdonar a su pareja tras descubrir que le había sido infiel, pero su suerte fue la misma. Al encontrar la nueva traición, tomó medidas drásticas con las cuentas bancarias de su novio. El video de su explicación se viralizó en TikTok y generó fuertes críticas por parte de la comunidad virtual.

La usuaria @rikkijump aseguró que su novio ya la había engañado antes, pero decidió perdonarlo y comenzar de nuevo. Un año después, la situación se repitió cuando lo descubrió con otra mujer en su departamento. En la habitación de quien fue su pareja, había fotografías de la presunta amante pegadas en la pared y un álbum con recortes. Furiosa, la mujer recordó que tenía todas sus contraseñas, así que se metió a sus cuentas bancarias para causar cargos por sobregiro.

La joven de 31 años eliminó su video en TikTok debido a las críticas que recibió @rikkijump/TikTok

La historia se volvió viral en TikTok. Debido a la popularidad, la comunidad virtual se dirigió a los comentarios para criticar la decisión de la mujer. Le advirtieron que las autoridades podrían tomar sus dichos como una “confesión” en caso de que su expareja decidiera proceder por la vía legal. En respuesta, la creadora de contenido eliminó el clip.

En un intento por aclarar el panorama, la mujer publicó un segundo video en el que reconoció que no se había comunicado correctamente, lo que se prestó a diferentes interpretaciones. “Mi mayor error fue no comenzar ese video con: ‘hace casi 15 años hice esto de lo que no estoy orgullosa y no debes de hacer’”, dijo.

Aunque no negó que había intervenido en las cuentas bancarias de su novio, enfatizó que no hubo ningún problema legal y todo se resolvió. “No robé nada”, aclaró.

Una mujer reflexionó en TikTok sobre sus acciones de hace casi 15 años

Un video de San Valentín que causó polémica para la tiktoker

Con el alcance que obtuvo su publicación en tan solo unas horas, la creadora de contenido expresó que había madurado desde que le ocurrió el incidente. Su historia la contó a modo de entretenimiento por San Valentín, pero no imaginó el impacto que tendría y las consecuencias legales que podría conllevar. Por eso, instó a sus seguidores a ser más cuidadosos con lo que comparten en las redes sociales. “Así que piénsalo dos veces”, cerró.

En una comunicación posterior con el diario New York Post, luego de que su caso se volviera viral y llegara a los tabloides, la mujer confirmó que sus acciones de cuando tenía 19 años no representaron ningún delito. “Solo recordaba algo tonto que hice hace 12 años y no esperaba que se volviera viral. Ciertamente, tampoco esperaba las reacciones que tendrían algunas personas. (…) Solo quiero dejar en claro que estuvimos bien después, no hubo cargos por sobregiro y él asistió a todas sus clases. Si hubiera sufrido alguna repercusión negativa, me habría esforzado por arreglarlo y no habría contado la historia”, señaló la también tiktoker.

