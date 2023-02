Dijo por qué elige Miami por sobre Nueva York y generó un debate en TikTok

escuchar

Nueva York es una de las ciudades más caras en Estados Unidos. Aunque su oferta cultural es amplia, no todos pueden residir en la Gran Manzana y por eso deciden mudarse a otras zonas del país. Una mujer brasileña vivió esta experiencia en primera persona. Se mudó a Miami, encontró ventajas y después contó en sus redes los motivos por los cuales, a su entender, Florida es mejor.

Con un video publicado en su cuenta de TikTok, la usuaria @jumeireles_miami muestra el paisaje de Brickell Key, en Miami-Dade. Para la mujer, la razón más importante para dejar nueva York fue emocional. Desde su perspectiva, sentirse bien con el nuevo paisaje es un tema clave cuando se decide vivir fuera del país de origen. El cambio al clima floridense, más cálido, la ayudó a disminuir sus preocupaciones. “Me siento mucho más feliz aquí: palmeras y 26 grados Celsius”, escribe en la publicación, que suma más de 581.000 reproducciones.

Una mujer braasileña explicó en sus redes por qué prefiere vivir en Miami que en Nueva York, y el clima fue una de las claves

Cientos de personas se pronunciaron en los comentarios. Hubo quienes aseguraron que estaban de acuerdo. “El entorno juega un papel muy importante en cómo nos sentimos, nos comportamos y pensamos”, indicó una usuaria. Por su parte, otros le advirtieron que el Estado del Sol puede resultar “estresante” después de varios años. “Miami siempre es la mejor opción”; “Nací y me criaron en Florida. Me fui por cuatro años, volví y ahora nunca más me iré”; “Hasta que tengas algunos años y no puedas soportar sudar la mayor parte del año cada vez que pones un pie afuera”, fueron algunas de las reacciones que destacaron.

Nueva York es una de las ciudades más pobladas en Estados Unidos, y también de las más elegidas por los inmigrantes Unsplash

El mejor sitio para vivir para una persona depende de sus realidades intrínsecas, como sus gustos y personalidad, detalla un artículo publicado en el portal de Science Direct. En 2015, los investigadores descubrieron que las personas introvertidas preferían vivir en las montañas, mientras que los extrovertidos optaban por estar cerca del mar, sobre todo cuando se trataba de socializar.

¿Por qué se asocia Nueva York con el estrés?

De acuerdo con un estudio de la compañía de seguros William Rusell publicado el año pasado, hay una variedad de factores por los que, quienes viven en Nueva York, en general, manejan altos niveles de estrés. Entre ellos se encuentran la ansiedad financiera, la limpieza, la seguridad, entre otros. La empresa publicó el ranking de los sitios más estresados de Estados Unidos, y Nueva York escaló al primer lugar. Según la encuesta, aunque las razones son diversas, el costo de vida evedado -por encima del promedio del país- es un factor importante.

En Nueva York, los residentes están acostumbrados a un ritmo acelerado, con retrasos en el metro y de reservas para casi cualquier sitio, así como también a precios inmobiliarios altos y largas jornadas de trabajo. En contraste, también es una urbe vigorizante, repleta de opciones gastronómicas y de cultura. No en vano se la conoce como “la ciudad que nunca duerme”.

En la lista, los otros dos peldaños en cuanto a metrópolis estresantes en Estados Unidos fueron para Los Ángeles y Philadelphia. No obstante, en la lista global, El Cairo ocupó el primer puesto para el año pasado y se hizo acreedora así al antipático título de ‘la ciudad más estresada del mundo’.

LA NACION