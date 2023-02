Estaban en el aeropuerto de Cancún y vieron a Angelina Jolie con su hijo

escuchar

Angelina Jolie pasó por el Aeropuerto Internacional de Cancún, en México, y despertó todo un revuelo a su paso. La actriz y productora estadounidense, acompañada de su hijo Pax Thien, caminó por la terminal rodeada de escoltas y causó furor, sobre todo entre los desprevenidos que trataban de confirmar su identidad.

El clip de la llegada de Jolie a México fue compartido por un trabajador aeroportuario en su cuenta de TikTok, @crisnowles1. Para su arribo, la actriz eligió un atuendo total black, que acompañó con lentes oscuros. A su hijo, Pax, de 19 años, se lo ve con un pantalón de color café, remera blanca y un gorro. Las autoridades mexicanas los escoltaron a ambos, incluidos dos agentes de la Guardia Nacional de ese país.

Las imágenes muestran a madre e hijo caminar por un pasillo hasta la salida de la Terminal 3, donde varios fans los interceptaron. Tras ser mencionada en varias ocasiones, la actriz les dedicó una sonrisa, momentos antes de ingresar a un vehículo.

Hasta el momento se desconoce el motivo de su visita. La protagonista de Maléfica, que mantiene un perfil de gran reserva y privacidad, no se ha pronunciado al respecto ni ha publicado contenidos del viaje sus redes sociales.

La aparición de la actriz causó furor entre quienes se encontraban en el aeropuerto. En el video publicado se escucha a sus fanáticos emocionados. “¿Será? Sí es, sí es”, dice Cristian, autor de la publicación en TikTok. En los comentarios explicó que por la sorpresa y los nervios, no logró obtener un video de mayor calidad.

En varias respuestas al clip, el trabajador del aeropuerto confesó que también él es fan y que, emocionado al ver a al actriz, no lograba que las palabras salieran de su boca. “Estaba grabando y saludando, [...] en ese momento hasta me río de todo. [...] no sabía qué decir. ¿Ustedes qué harían?”, escribió.

Otro aspecto que llamó la atención del video original fue una pequeña confusión entre los testigos del genial momento; un pasajero, al ver a Jolie, la confundió con Madonna.

Angelina Jolie y sus visitas a México

No es esta la primera vez que la actriz viaja a México. En 2010 realizó la presentación de la película Salt también en Cancún. Con este antecedente, la de este año es una nueva visita a las playas mexicanas, ubicadas en el estado de Quintana Roo, al sureste del país.

Durante la presentación de ese film la acompañaron cuatro de sus hijos: Maddox, Pax, Zahara y Shiloh, y la protagonista de Salt cautivó al público con un elegante vestido blanco de Atalier Versace y unos zapatos Ferragamo. La gran fiesta luego del estreno tuvo lugar en el hotel Ritz Carlton.

La pelícual Salt se estrenó el 6 de agosto de 2010 y fue presentada en Cancún, México Instagram/wildanharizm

No solo la presencia de Jolie llamó la atención en aquel verano de 2010. Unos días antes del preestreno de Salt arribaron a ese mismo punto personalidades como Javier Bardem, Julia Roberts, Richard Jenkins y el productor Ryan Murphy para presentar otro gran éxito taquillero de ese momento: Comer, rezar, amar.

LA NACION