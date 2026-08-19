Suben las reservas de petróleo y cae la demanda interna en EE.UU.

Las reservas comerciales de petróleo crudo registraron un aumento más marcado de lo previsto la semana pasada en EE.UU., según datos oficiales publicados el miércoles, al tiempo que cayó la demanda interna.

Las existencias se incrementaron en unos 4,4 millones de barriles en la semana finalizada el 14 de agosto, según el informe semanal de la Eia, la agencia de información sobre energía de EE.UU.

El mercado apostaba por un aumento menor, de 200.000 barriles, según la mediana de un consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

Las refinerías aceleraron su ritmo (al 97,2% de su capacidad frente al 96,5% de la semana anterior) y la producción estadounidense aumentó en unos 25.000 barriles diarios.

No obstante, los volúmenes destinados al mercado interno, indicador implícito de la demanda estadounidense, disminuyeron y cayeron de nuevo por debajo del umbral simbólico de los 20 millones de barriles diarios.

El consumo de gasolina y kerosene disminuyó especialmente.

Tras haber tocado un máximo desde 2024 en el periodo anterior, las importaciones de crudo se redujeron (-10,17%) y volvieron a niveles más habituales. Las exportaciones, por su parte, aumentaron claramente (en torno a un 32%).

En paralelo, EE.UU. continúa retirando barriles de su reserva estratégica (-5,3 millones la semana pasada) con el fin de compensar las perturbaciones de suministro vinculadas a la guerra en Oriente Medio.

La "SPR", como se conoce la reserva estratégica de petróleo, se sitúa ahora en 293,4 millones de barriles, su nivel más bajo desde 1982.

Por el momento, se han extraído unos 122 millones de barriles, mientras que Washington se ha comprometido a liberar de forma gradual 172 millones de barriles de los 415 millones que componían la SPR a finales de febrero.

Este informe no tuvo incidencia en los precios del crudo el miércoles dado que la atención de los operadores se centró en los últimos acontecimientos geopolíticos.