Suecia será el equipo "menos favorito" ante Francia, dice Gyökeres

"Aunque seamos los menos favoritos, creemos en nosotros mismos", dijo el domingo el delantero sueco Viktor Gyökeres en la víspera de que Suecia enfrente en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a Francia, un rival que les exigirá una organización defensiva "casi perfecta".

Suecia se clasificó para el Mundial a través de la repesca y ha vivido una primera fase llena de altibajos, con una goleada 5-1 contra Túnez, una dura derrota por el mismo marcador frente a Países Bajos y un empate 1-1 ante Japón.

A pesar de todo, "creo que debemos creer en nosotros mismos. Hemos visto en muchos partidos de este torneo que podemos ganar (sin ser los favoritos)", afirmó Gyökeres, de 28 años, en una rueda de prensa en el estadio del FC Dallas, de la MLS.

"Podemos salir airosos incluso cuando jugamos contra los mejores equipos. Por mucho que seamos los menos favoritos, creemos en nosotros mismos", insistió. "Nuestra organización defensiva tiene que ser casi perfecta y, luego, por supuesto, aprovechar las ocasiones que tengamos".

Al ser preguntado por la AFP sobre su próximo duelo con William Saliba, su compañero en el Arsenal, dijo que tenía "muchas ganas de verlo y de jugar contra él".

"Va a ser divertido", apuntó.

Contra Francia, uno de los favoritos al título, "no tenemos nada que perder", afirmó por su parte el joven centrocampista Yasin Ayari, de 22 años.

"En el Brighton, cuando nos enfrentamos a grandes equipos, somos un poco los menos favoritos. Pero eso es lo que hace que todo sea divertido... Ellos dan por hecho que van a ganar. Nosotros quizá esperemos otra cosa", agregó.

Muchas personas, incluso en Suecia, no se imaginan una sorpresa frente a Kylian Mbappé y compañía, le señaló la AFP.

"Si quieren pensar eso, que lo piensen. Nos vamos a tomar este partido lo más en serio posible. Ya veremos después", respondió.

Suecia tiene previsto salir la tarde del lunes de Texas, donde se instaló desde el inicio del torneo, para dirigirse a East Rutherford, Nueva Jersey, donde jugará el partido contra los galos el martes.