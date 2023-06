Surfeaban en California y un animal los sorprendió al subirse a su tabla: “Le gusta estar rodeada de personas”

escuchar

El pasado fin de semana, un grupo de surfistas exploraba las olas de una playa en San Diego, California, cuando recibieron la inesperada visita de un tierno animal: una cría de foca que se apoderó de una de sus tablas. El pequeño mamífero no se mostró intimidado ante la multitud de personas que estaba en el agua y saltó de tabla en tabla, lo que levantó el asombro de los testigos.

Los hechos sucedieron en el Tourmaline Surf Park, un lugar ideal para practicar surf, especialmente para longboard. Los asistentes explicaron a CBS8 que era común encontrarse con delfines o focas en esa zona, pero que siempre nadaban alrededor de ellos y nunca se acercaban. Es por eso que quedaron atónitos cuando el pequeño animal subió por sí solo a una de sus plataformas.

Los surfistas estaban emocionados de tener a una compañera foca en sus labores cotidianas Instagram/dronedudeed

El tierno momento fue compartido en redes por Ed Hartel, un fotógrafo profesional que regularmente sobrevuela la zona para capturar imágenes de los surfistas. El hombre explicó que la cría de foca estuvo en el lugar por varios días y que tomó la costumbre de acercarse a los visitantes para pasar el rato con ellos. “Básicamente, nada de tabla en tabla, visita a todos los surfistas. Se sienta con ellos de cinco a diez minutos y luego rema hasta la tabla de otra persona. Lo hace durante toda la mañana”, explicó Hartel al medio citado.

Las fotografías y videos del mamífero arriba de las tablas de surf se viralizaron en internet. Los usuarios se conmovieron ante las imágenes, en donde se ve a la foca disfrutar del mar y de sus compañeros surfistas. En uno de los clips más populares, aparece la cría encima de la plancha, a tan solo unos centímetros de la dueña. El animal está recostado sobre su lado derecho y observa el paisaje que hay a su alrededor mientras mueve sus patas.

La cría de foca está en orfandad

Hartel explicó que la foca surfista quedó huérfana luego de que su madre fue devorada por un escualo. “Algunos de los surfistas vieron a un gran tiburón blanco entrar y comerse a la mamá, hace tres o cuatro días. Desde entonces, el bebé está atrapado allí”, explicó al medio.

Detalló que el animal no ha mostrado signos de angustia a pesar de estar sola a su corta edad: “Parece saludable y feliz. Simplemente tiene este comportamiento extraño, en el que quiere estar rodeado de personas y en sus tablas”. Agregó que han contactado a las autoridades para que salvaguarden a la foca, pero estas no pueden hacer nada debido a que no presenta heridas o condiciones que pongan en riesgo su vida.

La foca no se muestra intimidada ante la multitud de personas Instagram/dronedudeed

Asimismo, miembros de SeaWorld, una organización de animales, detallaron que no pueden trasladarla a sus instalaciones porque no está varada en la playa. Aseguraron que lo único que pueden hacer por ella es solicitarle a las personas que no le hagan daño cuando la encuentren cerca. Hartel enfatizó en que la mayoría de los visitantes sigue al pie de la letra la indicación. “Ninguno de los surfistas la está tocando, son muy respetuosos, la dejan hacer lo suyo. Es bastante extraño que siga saltando sobre las tablas de surf”, concluyó.

LA NACION