Dos restaurantes de Tennessee deberán pagarles más de 270 mil dólares a sus mozos por obligarlos a compartir las propinas

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL por sus siglas en inglés) informó que dos restaurantes de Nashville, en Tennessee, fueron condenados a pagar US$270.751 a sus mozos y otros miembros del personal. Las autoridades explicaron que se aplicó esa medida debido a que los empleadores obligaron a los camareros a repartir sus propinas con los lavaplatos, una acción que se considera ilegal en el territorio norteamericano. Asimismo, los operadores fueron castigados por no haber pagado horas extra a su equipo. En total, 82 empleados se verán beneficiados con la recuperación salarial.

Los investigadores de la División de Horas y Salarios del DOL revelaron que Cilantro Five Points Inc., operador oficial de Cilantro Five Points Mexican Grill and Tequila Bar y Cilantro Restaurant Inc., violaron el reglamento del salario mínimo y las horas extra que se establecen en la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés) con estas acciones:

Obligaron a los mozos a compartir sus propinas con los lavaplatos todos los viernes y sábados por la noche.

todos los viernes y sábados por la noche. No pagaron horas extra a los empleados que trabajaron más de 40 en una semana laboral. En su lugar, los dueños entregaron salarios en efectivo por algunas horas de trabajo y solo una cantidad adicional de tarifa diaria por otras horas trabajadas.

a los empleados que trabajaron más de 40 en una semana laboral. En su lugar, los dueños entregaron salarios en efectivo por algunas horas de trabajo y solo una cantidad adicional de tarifa diaria por otras horas trabajadas. No pagaron a los trabajadores, al menos, el salario mínimo adecuado por todas las horas de una semana laboral.

No mostraron registros precisos de las horas trabajadas de los empleados cuando las autoridades se lo solicitaron.

Lisa Kelly, directora de distrito de la División de Horas y Salarios, en Nashville, rechazó enérgicamente las acciones de los operadores multados y explicó que los empleados de restaurantes “trabajan duro por sus salarios, especialmente por las propinas que ganan por un buen servicio al cliente”. Recordó que hay una ley federal que establece que las propinas pertenecen exclusivamente a las “personas que se las ganaron” y que está prohibido retener o redirigir esas ganancias.

Los operadores de los restaurantes obligaban a los mozos a repartir sus propinas con los lavaplatos Unsplash

La funcionaria hizo un llamado al público en general para que se acercaran a su oficina en caso de ser víctimas de una violación de sus derechos laborales. “La División de Horas y Salarios pone a disposición de los empleadores numerosos recursos para asegurarse de que sus prácticas de pago cumplan con la ley”, aseguró.

Actualizan leyes para defender a empleados que reciben propinas

En 2020 y 2021, el DOL implementó una serie de actualizaciones en sus reglamentos para proteger a los trabajadores que reciben propinas en el país norteamericano. Las legislaciones modificaron la FSLA para prohibir expresamente que los empleadores, incluidos gerentes y supervisores, se quedaran con las propinas que los clientes entregan directamente a los camareros, detalló la instancia gubernamental.

Las actuales legislaciones entraron en vigor en abril de 2021 y establecen que “un empleador no puede quedarse con las propinas de sus trabajadores bajo ninguna circunstancia”. Los gerentes y supervisores tampoco pueden hacerlo, ni siquiera a través de un fondo de propinas (un arreglo hecho por los empleados, mediante el cual se reparten un porcentaje de sus propinas).

Las autoridades aseguran que las propinas son exclusivamente de quienes dan el servicio al cliente Unsplash

Asimismo, detallan que los empleadores deben mantener la nómina u otros registros que contengan información sobre cada trabajador que recibe propinas, así como el monto semanal o mensual informado por el mozo. Los datos deberán estar disponibles por si es necesario rendirle cuentas al DOL.

