Sus videos de fitness la volvieron millonaria, pero lo perdió todo; ahora es delivery y recibe ayuda en EE.UU.

En los años 90, Susan Powter ganó fama y se volvió millonaria con la venta de videos y recetas fitness. A más de 30 años de haber tenido popularidad y fortuna, ahora la exestrella del mundo de los ejercicios es delivery y recibe un cheque de la seguridad social de Estados Unidos. Sin embargo, pronto todo podría cambiar gracias a un libro y un documental en puerta.

La vida de Powter volvió a tomar relevancia gracias a la publicación de un nuevo libro: And Then Em Died... Stop the Insanity! A Memoir (Y entonces Em murió... ¡Alto a la locura! Una autobiografía), en el que la mujer relata sus memorias y todo por lo que ha pasado desde que fue famosa. En un diálogo con People, contó: “He conocido la desesperación”.

Susan Potwer se volvió millonaria con la venta de videos fitness

El programa de Potwer, Stop the Insanity!, se vendía en un formato de video y ofrecía un paquete de salud que combinaba una dieta baja en grasas con un régimen de ejercicios. El costo era de 79,80 dólares y en su mejor momento, la mujer llegó a vender aproximadamente 15.00 cada semana, por lo que generó alrededor de US$5 millones de dólares.

Luego de un tiempo, la estrella se dio cuenta de que el trato que había hecho con sus socios comerciales era injusto, ya que se quedaban con el 50% de sus ganancias, por lo que presentó una demanda, y ellos contrademandaron. Finalmente, en 1995 se declaró en quiebra. “En los años 90 no hubo más que demandas”, señaló al medio citado.

Con todo esto, Susan tomó la decisión de mudarse a Seattle, en Washington, con su tercer hijo, al que había adoptado como madre soltera. Fue maestra en una escuela primaria y fotógrafa de partos caseros bajo el agua, pero el dinero comenzó a ser escaso. Para People explicó que, en 2018, la vida empezó a volverse “muy aterradora”. Se vio obligada a mudarse de un camping a un complejo peligroso en Las Vegas con un alquiler semanal.

Luego de quedar en quiebra, se mudó a Seattle con su tercer hijo, un bebé adoptado como madre soltera X (antes Twitter) @SusanPowter

Al verse en problemas económicos, Powter comenzó a hacer entregas para Grubhub y luego para Uber Eats, así lograba ganar al menos US$80 al día para poder comer y pagar el alquiler. “Es muy difícil. Es terriblemente impactante”, indicó sobre su economía en aquel momento. “Si la tristeza pudiera matarte, yo estaría muerta”, sentenció.

La exreina del fitness, que se declaró lesbiana en 2004, tuvo un problema de salud en 2023, que la llevó a solicitar ayuda de la seguridad social de EE.UU., fue así que comenzó a recibir un cheque mensual de US$1.500. “Quien haya dicho que el dinero no puede comprar la felicidad, mintió. Mentiroso. No era felicidad. Era más que felicidad. Respiré profundamente”.

Su vida en un documental podría regresarle la fama

En noviembre de 2023 al cineasta Zeberiah Newman le propuso realizar el documental sobre su vida, el proyecto tiene como productora ejecutiva a la actriz Jamie Lee Curtis, y llevará por nombre Stop the Insanity: Finding Susan Powter (Detener la locura: En busca de Susan Powter). El estreno está previsto para el 2025, y con él podría regresar la fama de la exgurú del fitness.

Actualmente Susan Powter comparte videos de su vida en las redes sociales X (antes Twitter) @SusanPowter

“Como tantas historias de mujeres, el poder y la luz de Susan fueron disminuidos, denigrados y descartados”, señaló Curtis a People. El medio destaca que el interés de Newman y la ganadora del Oscar sobre su vida la impulsaron a convertir el diario que llevaba en una autobiografía. Pero, sabe que la vida no cambiará de inmediato, por lo que continúa entregando pedidos para Uber Eats.

“Soy una gran trabajadora y me encargo de la comida y estoy orgullosa del trabajo que hago”, indicó al medio. Asimismo, explicó que planea usar sus ahorros para comprar una casa rodante y recorrer el país, para así poder reunirse con fans y vender su libro.