Suspendidos agentes de migraciones implicados en muerte de manifestante en Mineápolis

Los agentes federales de inmigración implicados en la muerte a tiros de un manifestante en Mineápolis fueron suspendidos, cuando arrecian las críticas contra el presidente Donald Trump por defender a los funcionarios del ICE.

"Se trata de un protocolo estándar", afirmó un portavoz del ICE a la AFP.

The New York Times informó de que los sancionados son los dos agentes que dispararon el sábado diez veces contra el enfermero Alex Pretti luego de ser inmovilizado en el suelo por varios funcionarios del ICE.

Pretti, un enfermero de 37 años, falleció por las heridas de bala en el lugar de los hechos.

Su muerte ocurrió después de la de Renee Good, otra estadounidense de la misma edad, tiroteada por la policía de inmigración el 7 de enero también en Mineápolis.