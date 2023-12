escuchar

La mudanza de Sylvester Stallone a Florida vuelve a ser noticia por la contundente revelación de su esposa, la empresaria y modelo estadounidense, Jennifer Flavin, y las declaraciones del actor en su documental Sly, de Netflix. El también cineasta dejó su mansión en Los Ángeles, California, valuada en US$110 millones de dólares, en 2021. Luego de vivir más de dos décadas en el Estado Dorado, sorprendió al igual que otras celebridades al cambiar su residencia.

En una reciente entrevista con FOX News, Flavin destacó su decisión de moverse al Estado del Sol: “Nací y crecí allí, dos de nuestros hijos nacieron allí, pero ahora todos se fueron, nuestras hijas se mudaron a la costa este... así que realmente no me quedó nada en California”, afirmó. Además, la modelo dijo que algunos de sus mejores amigos también habían salido del estado, así que necesitaba un cambio en su estilo de vida.

Sylvester Stallone y su mudanza a Florida

Stallone se unió a una lista de personalidades que han llegado a Florida, como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que recientemente anunció su mudanza a Miami. En las primeras escenas de su documental de Netflix, Sly, el actor habló sobre la decisión de mover su residencia, la cual, aseguró, no estuvo motivada por tener una vista hermosa, sino más bien por un cambio creativo.

La estrella de "Rocky" se mudó en 2021 a Florida junto a su esposa Jennifer Flavin Instagram @officialslystallone

“Cada vez que cambias ese paradigma al que te acostumbras, es literalmente reactivar ese proceso nuevamente”, explicó: “Pensé que tenía que hacer algo drástico. Todo se está volviendo un poco mundano, repetitivo, puedo sentir que me marchito un poco”.

La idea de Stallone la comparte su esposa, ya que dejó claro en su entrevista que el cambio fue el factor principal y no la preocupación por las tasas de criminalidad que han expresado otros. “Hay delincuencia en todas partes, también hay delincuencia en Florida, así que no me mudé (por eso). Puedes encontrarlo en cualquier lugar donde mires, incluso en pueblos pequeños”, explicó la empresaria.

En su intervención, comentó que “California es probablemente el estado más hermoso de Estados Unidos”. Aunque le encanta, simplemente necesitaba un cambio: “Sentí que había estado allí suficiente tiempo y que la vida es corta, así que quería hacer un cambio y no quedarme sentado en una casa el resto de mi vida”.

La razón por la que las celebridades se mudan a Florida

Al igual que Sylvester Stallone, otras celebridades decidieron dejar California para mudarse a Florida. Joe Jonas y Sophie Turner, que anunciaron su divorcio en octubre de este año, habían adquirido una mansión en Miami en 2021, aunque no explicaron los motivos de su cambio desde Encino, en el Estado Dorado.

El actor retirado, Scott Baio se mudó de California a Florida después de 45 años X (antes Twitter) @ScottBaio

Scott Baio, estrella de la serie de la década de los 70, en Happy Days, anunció en mayo que había comprado una casa en el condado de Manatee. En su cuenta de X (antes Twitter), habló sobre su mudanza después de 45 años de vivir en California. En la publicación agregó estadísticas sobre las personas sin hogar en el estado, con lo que dejó ver una de sus razones. Además, en una entrevista con Fox News, aseguró que “ya no era un lugar seguro” y mencionó las políticas blandas contra el crimen.

Jeff Bezos, el recién llegado de Florida

Otra de las personalidades que llamó la atención con su llegada a Florida, tras casi tres décadas de vivir en Seattle, fue Jeff Bezos, que se mudó a Miami. Su razón para buscar nuevos horizontes fue distinta que los anteriores, ya que anhelaba estar con su familia. “Mis padres siempre han sido mis mayores apoyos. Recientemente, se mudaron a Miami, el lugar donde vivíamos cuando yo era más joven (...) Quiero estar cerca de ellos y Lauren y yo amamos Miami”, escribió en su cuenta de Instagram.

A pesar de su anuncio, especialistas en negocios piensan que también hizo su traslado en una aparente tendencia y para estar más cerca de las operaciones en Cabo Cañaveral de su empresa Blue Origin.