Sylvester Stallone regresó al lugar donde, hace casi cinco décadas, se filmó una de las escenas más emblemáticas del cine: las escaleras del Museo de Arte de Philadelphia. En esa locación. su personaje, Rocky Balboa, desafió la gravedad en una lucha para alcanzar sus sueños, como parte de la galardonada película Rocky.

El actor de 77 años volvió a la ciudad para participar en el Rocky Day (Día de Rocky) y apareció entre una multitud que se congregó a las afueras del museo, donde se reconoció la influencia global que tuvo el rodaje, favoreciendo a la urbe de Pennsylvania dentro de la industria del entretenimiento. Fue justo el 3 de diciembre de 1976 cuando el film Rocky se estrenó en EE.UU.

Stallone, acompañado de su familia y del legendario actor Chevy Chase, tomó el micrófono y se dirigió con pasión hacia la multitud congregada. En su discurso, reconoció la conexión intrínseca entre la fábula ficticia de Rocky Balboa y el espíritu tenaz y resiliente de Philadelphia: “Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón -y el de Rocky también, porque somos muy cercanos- a todos ustedes, quienes lo crean o no, son los Rockys de la vida real, porque viven su vida. En términos generales, intentan hacer lo mejor que pueden y lo siguen intentando”.

Las similitudes entre Stallone y Rocky

Antes de que Rocky Balboa se convirtiera en uno de los personajes más queridos, Stallone era un escritor que intentaba ganarse un lugar en el cine, pese a los rechazos. Al igual que su Rocky, luchó incansable hasta ver su sueño hecho realidad: “Rocky fue simplemente una tormenta perfecta. Llegó en un momento en que la política estaba cambiando y la gente buscaba más positividad, y yo estuve en eso”, comentó a The Philadelphia Enquirer.

La narrativa simbólica de Rocky Balboa trascendió las pantallas, convirtiéndose en un símbolo de determinación, perseverancia y superación personal hasta nuestros días. La película narra la historia de un hombre que enfrenta desafíos y que lucha por alcanzar sus sueños como boxeador. Este film no solo dejó una huella imborrable en la historia del cine, sino que también funciona como una metáfora de la lucha humana y su resiliencia. Por esa razón, en el discurso, el actor rindió tributo a la valentía, la fuerza interior y la voluntad incansable en cada individuo. “Tú me inspiras, créeme”, comentó.

“Ha pasado en un abrir y cerrar de ojos”, mencionó Stallone sobre lo que su personaje ha logrado en el corazón de las personas. “No he hecho lo suficiente en Philadelphia, la verdad es que no lo he hecho. Quiero hacer más. Este ‘Día de Rocky’ inició todo y será un buen momento, voy a devolverle algo a esta ciudad que me ha dado mucho”, señaló en una entrevista con 6ABC. De acuerdo con el medio, cuatro millones de personas, aproximadamente, visitan la estatua cada año. El actor también se unió a la celebración por la inauguración de la nueva tienda Rocky Shop.