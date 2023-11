escuchar

La migración al interior de Estados Unidos no es un tema nuevo. Sin embargo, el número de personas que se movieron entre los diferentes estados va en aumento y pasó de casi 7,9 millones en 2021 a 8,2 millones en 2022, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. California tuvo una pérdida neta de más de 113.000 residentes el año pasado, y aunque la mayoría se instaló en Texas, también hay una tendencia creciente hacia el estado de Florida.

En el Estado del Sol creció el número de excalifornianos y pasó de más de 37.000 en 2021 a más de 50.000 en 2022, de acuerdo con datos retomados por AP. Por otro lado, el año pasado aproximadamente 29.000 floridanos se mudaron a California, el estado más poblado del país, con 39 millones de residentes.

La razón por la que los residentes de California se fueron a Florida

La mayoría de las personas que cruzan las fronteras estatales citan el empleo, la vivienda o la familia como sus razones principales. Una encuesta del Public Policy Institute of California (PPIC) reveló que el 34% de los californianos han considerado seriamente abandonar el estado debido a los altos precios de las casas. Además, las perspectivas políticas, que en muchos casos son contrarias al partido político al que pertenecen sus gobernantes, también influyen.

El alto costo de vivienda en California es un factor para que sus residentes dejen el estado Pexels / Vlada Karpovich

Manuel Pastor, profesor de sociología y Estudios Estadounidenses y Etnicidad en la Universidad del Sur de California, expresó a AP: “Estamos perdiendo gente más joven y creo que veremos que la gente seguirá migrando a lugares donde los costos de vivienda son más bajos”. Si bien reconoció que hay buenos empleos en California, destacó que la vivienda es demasiado costosa.

DeSantis vs Newsom: ¿es la política un factor para mudarse?

En una reciente publicación de Los Angeles Times explican que, además de los anteriores, algunos de estos movimientos también han tenido que ver con la “rivalidad entre Ron DeSantis (de Florida) y el gobernador (de California) Gavin Newsom”.

Mientras que Newsom, de afiliación demócrata, publicó un anuncio de campaña en Florida alentando a los residentes de ese estado a salir, el republicano DeSantis dijo esta primavera que los residentes huyen de California, entidad a la que calificó de “demasiado cara”. Además, aseguró que se dirigen a su estado.

La población de California ha disminuido en más de 500 mil personas durante el mandato de Newsom, mientras que los habitantes de Florida han aumentado en más de 700 mil con DeSantis a cargo, indican en Los Angeles Times.

Ron DeSantis y Gavin Newsom tendrán un debate Fcaebook @GovRonDeSantis / @CAgovernor

Si bien la rivalidad entre ambos gobernadores es evidente, dado que incluso este 30 de noviembre programaron un debate en el que abordarán sus diferentes políticas y puntos de vista, algunos especialistas no creen que sea un detonante de éxodos. Eric McGhee, del Public Policy Institute of California (PPIC), explicó para el medio citado: “Florida está en auge, pero su población no está creciendo gracias a los californianos”. El experto señaló que la gente normalmente deja el Estado Dorado hacia destinos más cercanos, como Arizona y Texas. A su vez, argumentó que “las razones de mudanza son económicas como los altos costos de la vivienda, no políticas”.

