Tabla de goleadores del Mundial 2026
Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026 al término de la primera
Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026 al término de la primera fase del torneo:
6 goles: Messi (Argentina)
4 goles: O. Dembélé (Francia), Haaland (Noruega), Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), David (Canadá), Just (Nueva Zelanda), Kane (Inglaterra), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática del Congo)
2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Bellingham (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Elanga (Suecia), Gakpo (Países Bajos), Gueye (Senegal), Havertz (Alemania), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Mejía (Colombia), Oyarzabal (España), Pepe (Costa de Marfil), Quiñones (México), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)
1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Baena (España), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Chávez (México), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Luis Díaz (Colombia), Doué (Francia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Jiménez (México), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukaku (Bélgica), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Lautaro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática del Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto)