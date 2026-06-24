Tabla de goleadores del Mundial de 2026
Cinco goles: Messi...
Cinco goles: Messi (Argentina)
Cuatro goles: Haaland (Noruega), Mbappé (Francia)
Tres goles: David (Canadá), Undav (Alemania)
Dos goles: Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brasil), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Manzambi (Suiza), Mejía (Colombia), Oyarzabal (España), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Vinícius Júnior (Brasil)
Un gol: Al Rashdan (Jordania), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Benbouali (Argelia), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), O. Dembélé (Francia), Diallo (Costa de Marfil), Luis Díaz (Colombia), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Gyökeres (Suecia), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Ito (Japón), Jiménez (México), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lukic (Bosnia), Mahmic (Bosnia), Marfo Yirenkyi (Ghana), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Quiñones (México), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Romo (México), Sadílek (República Checa), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Van Dijk (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vargas (Suiza), Wissa (República Democrática de Congo), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Zico (Egipto)