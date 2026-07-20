¿Tatuarse la cara de Luis de la Fuente? La promesa de varios jugadores de la Roja

Tras la conquista del Mundial 2026 por parte de España, llegaba la hora de pasar revista este domingo a las promesas, más o menos locas, realizadas por los jugadores a lo largo de la concentración en el caso de ser campeones y una era especialmente recordada: tatuarse la cara del entrenador Luis de la Fuente.

Marc Cucurella prometió antes del torneo realizarse ese tatuaje en una conversación con la radio Cadena Cope y a medida que España avanzaba en el Mundial se recordaban sus palabras y se iban sumando otros jugadores a esa idea.

"Bueno, primero me toca tatuarme la Copa del Mundo. Y luego, venga, sí, haré lo de De la Fuente. Además, Cucu estará ahora en Madrid (como nuevo jugador del Real Madrid), así que un día quedaré con él y nos lo hacemos. ¡Pero yo en el muslo, algo pequeñito!", decía el volante ofensivo Álex Baena, del Atlético de Madrid, a la propia Cope al ser preguntado por la promesa.

El delantero Yeremy Pino también confirmó este domingo que acepta el tatuaje con la cara del técnico.

"Me lo haré, ¡pero no muy visible!", aseguró.

El también atacante Borja Iglesias se había sumado hace semanas al reto de Cucurella y será otro de los que pase por el tatuador: "Seguro que encuentro un estilo que me gusta", había dicho.

El jugador gallego explicó además después de la final que ha estado grabando imágenes de la concentración, de la final y que seguirá haciéndolo el lunes en los festejos, con la intención de hacer un documental.

"Hablaremos con alguien, para ver si alguien quiere ponerlo. Y si no pues me lo pondré yo para mí en mi casa. He ido grabando, también con el móvil, y tengo ya bastantes cosas. Creo que hay un contenido muy guay. También hasta algún enfado mío, porque cuando uno no juega a veces se enfada", sonrió.

Luis de la Fuente fue preguntado en su conferencia de prensa sobre la cuestión de la promesa del tatuaje y, en tono jocoso, esperó que cumplan con su palabra.

"Yo ya no tengo edad para llevar tatuajes... a ellos ya les dije que se equivocaban al decir que se tatuarían mi cara, porque son hombres de palabra y la van a cumplir", señaló.