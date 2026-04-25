Tatum impulsa a los Celtics y los Lakers quedan a un juego de la segunda ronda

Los Celtics vencieron este viernes 108-100 a los 76ers y tomaron ventaja 2-1 en su serie del Este, mientras en el Oeste los Lakers derrotaron 112-108 en tiempo extra a los Houston Rockets y quedaron a una victoria de avanzar a segunda ronda de los playoffs de la NBA

-Los Celtics se ponen arriba-

Luego de perder el segundo juego de la serie en casa, los Celtics se impusieron 108-100 sobre los Philadelphia 76ers, con Jayson Tatum como principal figura con 25 puntos.

El cuadro verde lidera la serie 2-1 después de los primeros tres partidos en la primera ronda de la Conferencia Este.

Tatum, de 28 años y quien se recuperó de manera milagrosa de una lesión de tendón de Aquiles esta temporada, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los Celtics en superar los 3.000 puntos en los playoffs.

"Hemos necesitado de un trabajo en equipo, somos un grupo unido", dijo Tatum a Prime. "Estuve aquí en el pasado y entiendo que hay que hacer de todo para ganar en esta etapa".

"Todas las noches se requiere de algo distinto, hay que hacer todo lo necesario para ganar".

Con una ventaja de tres puntos y con 25 segundos en el reloj en el cuarto período, Tatum tomó la pelota y no lo pensó dos veces para lanzar desde muy lejos de la línea de tres para anotar el triple que sentenció el partido a favor de los visitantes.

El dos veces medallista olímpico con Estados Unidos promedió 21,8 puntos, 10 rebotes y 5,3 asistencias en 21 partidos en la temporada regular que sirvieron como pretemporada para el alero de 2,03 metros.

Jaylen Brown igualó en puntos a Tatum con 25 mientras que Payton Pritchard sumó 15 unidades con cinco triples.

Por los Sixers, Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 31 unidades mientras que el joven sensación VJ Edgecombe, que había destacado en el segundo partido, apenas pudo registrar 10 puntos en 41 minutos.

La serie continuará el domingo con el segundo partido consecutivo en el Xfinity Mobile Arena.

-Lakers, a un paso de la segunda ronda-

En el segundo turno, los Angeles Lakers lograron su tercera victoria consecutiva en la serie por la primera ronda de los playoffs en la Conferencia Oeste al imponerse 112-108 en tiempo extra sobre los Houston Rockets en el Toyota Center (Houston).

Un triple de LeBron James con 13,1 segundos por jugar en tiempo reglamentario llevó el partido a tiempo extra en una milagrosa recuperación de los californianos.

"Solamente quiero aprovechar la oportunidad, es una bendición poder hacerlo", comentó James.

"Hemos jugado en un buen nivel, hemos tenido errores en este partido, debemos ser mejores el domingo y tendremos posibilidad de seguir adelante".

Houston gozaba de una ventaja de seis puntos con 41 segundos por disputar y no pudo cerrar el partido.

James, quien a sus 41 años es la principal figura de los Lakers ante la ausencia de Luka Doncic por lesión, terminó con una línea de 29 puntos, 13 rebotes y seis asistencias.

En agregado a una actuación memorable de James, el aporte de Marcus Smart resultó fundamental.

Smart, de 32 años, finalizó con un doble-doble de 21 puntos y 10 asistencias, en agregado a cinco robos y un paso perfecto por la línea de tiros libres en el tiempo extra.

Los Houston Rockets, que no pudieron contar con Kevin Durant, se recuperaron después de estar abajo por 15 minutos, siendo el turco Alperen Sengun su principal figura con 33 puntos.

La serie queda a merced de los Lakers que solamente necesitan una victoria para avanzar a la segunda ronda.

Ningún equipo en la historia de la NBA ha logrado recuperarse después de estar abajo 3-0 en la primera ronda, con un récord histórico de 159-0.