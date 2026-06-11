Taylor Swift acude a las finales de la NBA para animar a los Knicks

En primera fila y con una camiseta de apoyo a los Knicks, la superestrella del pop Taylor Swift acudió este miércoles al Madison Square Garden de Nueva York para presenciar el cuarto partido de las Finales de la NBA.

La llegada de la cantante fue la gran atracción de los prolegómenos de este nuevo duelo entre los Knicks, que dominan las Finales por un global de 2-1, y los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Swift apareció vistiendo una camiseta con los colores azul y naranja del equipo local y el lema: "Stevie Knicks".

La noche del martes, la cantante actuó por sorpresa en Los Ángeles en el estreno mundial de la película "Toy Story 5", para la que compuso una canción.

El emblemático Madison Square Garden es precisamente el escenario donde se rumorea que tendrá lugar su boda con el jugador de la NFL Travis Kelce, el 3 de julio.

Kelce, en cambio, no estaba incluido en la larga lista de celebridades que no se quisieron perder el segundo juego que hospeda Nueva York en estas apasionantes Finales, que incluye también a los comediantes Jerry Seinfeld, Adam Sandler y Ben Stiller.

El tercer asalto del lunes, ganado por los Spurs, estuvo pleno de escenas de alta tensión dentro y fuera de la pista, incluidos los sonoros abucheos que recibió otro visitante de excepción, el presidente Donald Trump.

Nacida en el vecino estado de Pensilvania, Swift ya presenció otros partidos de los Knicks desde que se mudó a Nueva York en 2014.

Tres semanas atrás acudió junto a Kelce a otro juego de los playoffs de la NBA en la cancha de los Cleveland Cavaliers.

En aquella ocasión los Cavaliers fueron derrotados por los Knicks, para frustración de Kelce, nacido en las afueras de Cleveland.