Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 7 de diciembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 5 km NNE of El Sauzal, B.C., MX
- Latitud: 31.94
- Longitud: -116.67
- Profundidad: 28.6
- Magnitud: 2.2
- Localización: 5 km NNE of El Sauzal, B.C., MX
¿Qué es lo que causa un sismo?
Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra causado por la liberación repentina de energía dentro de la misma. La causa más común de este fenómeno natural es el movimiento de las placas tectónicas, por lo que es común en zonas de fallas porque estas chocan o se deslizan entre sí. Esta fricción genera una tensión inmensa entre las placas que al liberarse produce vibraciones masivas, llamadas ondas sísmicas. Estas se trasladan a través de la roca y hacia la superficie.
Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de la historia?
El sismo más fuerte de la historia registrado fue el 22 de mayo de 1960. El evento ocurrió en Valdivia, Chile y alcanzó una magnitud de 9,5. Fue tal la fuerza de este temblor que desencadenó erupciones volcánicas y un tsunami que arrasó ciudades a lo largo de la costa chilena y cruzó el océano Pacífico hasta Japón, Hawaii y Filipinas. Se calcula que dejó al menos 2000 víctimas fatales y dos millones de personas afectadas.
- 1
Para frenar al ICE: la estrategia de Gavin Newsom contra los abusos de los agentes en California
- 2
Cuáles son los estadounidenses naturalizados a los que Donald Trump busca quitarles la ciudadanía
- 3
Cómo son los inviernos en Texas y qué posibilidad hay de que caiga nieve
- 4
Cuánto cuesta el iPhone 17 en Estados Unidos en diciembre de 2025 y antes de 2026