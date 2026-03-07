Un fuerte sismo sacudió a La Rioja: se sintió en Córdoba y otras tres provincias del centro y oeste del país

Un sismo de magnitud 5 se registró este sábado por la tarde en la provincia de La Rioja, con epicentro en cercanías de la localidad de Chepes, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El movimiento ocurrió a las 14:13 y tuvo una profundidad aproximada de 135 kilómetros. Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas afectadas.

De acuerdo con los datos oficiales, el epicentro se ubicó a unos 35 kilómetros al suroeste de Chepes, en las coordenadas -31,53° de latitud sur y -66,88° de longitud oeste. Debido a la profundidad del evento, el organismo lo clasificó como un sismo intermedio.

El temblor fue percibido no solo en La Rioja sino también en distintas localidades de provincias cercanas. Habitantes de ciudades cordobesas como Alta Gracia, La Falda y Villa Carlos Paz reportaron haber sentido el movimiento, según indicaron guardias de Defensa Civil. También hubo testimonios de percepción en San Luis, Mendoza y San Juan.

El episodio ocurrió en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas en La Rioja, donde se registraban lluvias intensas y regía una alerta preventiva en la región. En ese contexto, las autoridades habían recomendado a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Según el Inpres, el área en la que pudo percibirse el movimiento se extendió a un radio de más de 150 kilómetros hacia el este de San Juan y más de 200 kilómetros al norte de San Luis.

Noticia en desarrollo.