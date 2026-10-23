Temblor en México: últimos reportes de sismos hoy viernes 23 de octubre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este viernes en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de la historia?
El sismo más fuerte de la historia registrado fue el 22 de mayo de 1960. El evento ocurrió en Valdivia, Chile y alcanzó una magnitud de 9,5. Fue tal la fuerza de este temblor que desencadenó erupciones volcánicas y un tsunami que arrasó ciudades a lo largo de la costa chilena y cruzó el océano Pacífico hasta Japón, Hawaii y Filipinas. Se calcula que dejó al menos 2000 víctimas fatales y dos millones de personas afectadas.
¿Qué es lo que causa un sismo?
Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra causado por la liberación repentina de energía dentro de la misma. La causa más común de este fenómeno natural es el movimiento de las placas tectónicas, por lo que es común en zonas de fallas porque estas chocan o se deslizan entre sí. Esta fricción genera una tensión inmensa entre las placas que al liberarse produce vibraciones masivas, llamadas ondas sísmicas. Estas se trasladan a través de la roca y hacia la superficie.
¿Cuáles son los sismos más fuertes en la historia de Estados Unidos?
Los sismos más fuertes registrados en la historia de Estados Unidos son los siguientes:
- Terremoto de Alaska (1964): ocurrió el 27 de marzo de 1964 y tuvo una magnitud de 9,2. El epicentro del terremoto se ubicó en el centro-sur de Alaska. El movimiento sísmico y el posterior tsunami mataron a 139 personas.
- Terremoto de San Francisco (1906): sucedió el 18 de abril de 1906 y tuvo una magnitud de 7,9. El epicentro del terremoto se ubicó en la Bahía de San Francisco. El terremoto causó daños severos en San Francisco y otras partes de California, y provocó la muerte de más de 3000 personas.
- Terremoto de Charleston (1886): fue el 31 de agosto de 1886 y tuvo una magnitud de 7,3. El epicentro del terremoto se ubicó en Charleston, Carolina del Sur. El terremoto causó daños severos en esta ciudad y otras partes del estado y provocó la muerte de más de 600 personas.
- Terremoto de Long Beach (1933): ocurrió el 10 de marzo de 1933 y tuvo una magnitud de 6,4. El epicentro del terremoto se ubicó en Long Beach, California. Además de generar severos daños, provocó la muerte de más de 120 personas.
- Terremoto de Loma Prieta (1989): tuvo lugar el 17 de octubre de 1989 y su magnitud fue de 6,9. El epicentro del terremoto se ubicó en el Área de la Bahía de San Francisco, donde provocó la muerte de más de 60 personas.
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