Quién gana las midterms 2026 en USA: una nueva encuesta da ventaja a los demócratas vs. Trump

A menos de dos semanas de las elecciones de medio término de Estados Unidos, los demócratas aventajan por 10 puntos a los republicanos en la preferencia nacional para el Congreso. La encuesta también registra una aprobación de Donald Trump del 32% y un amplio descontento con la situación económica.

Elecciones 2026: los demócratas tienen una ventaja de 10 puntos, según encuesta

De acuerdo con una encuesta de CNN realizada por SSRS, el relevamiento se llevó a cabo entre el 15 y el 18 de octubre con una muestra nacional de 1701 adultos , incluidos 1206 votantes registrados.

, incluidos 1206 votantes registrados. Las entrevistas se hicieron por internet y llamadas telefónicas; el margen de error es de 2,9 puntos porcentuales.

El sondeo muestra que el 49% de los votantes registrados prefiere al candidato demócrata de su distrito para el Congreso, frente al 39% que opta por el republicano.

La diferencia de 10 puntos representa la mayor ventaja demócrata en esta medición de CNN desde las semanas previas a las elecciones de 2020, según el informe.

El dato marca un cambio respecto de las elecciones legislativas de 2024. De acuerdo con el análisis del medio, si una ventaja demócrata de 10 puntos se reflejara en el voto popular nacional para la Cámara de Representantes, supondría un desplazamiento de aproximadamente 13 puntos respecto del resultado nacional de aquel año.

La desaprobación de Trump y la economía marcan la campaña

La encuesta registra una aprobación de Trump del 32%, el nivel más bajo en la serie de mediciones de CNN citada en el informe.

Antes de las elecciones legislativas de 2018, durante su primer mandato, el índice de aprobación del presidente era siete puntos más alto.

La evaluación de su gestión económica también es desfavorable. Solo el 27% aprueba el manejo de la economía, mientras que el respaldo a su gestión de la inflación cae al 23%.

Una encuesta ubica a los demócratas con una ventaja de 10 puntos sobre los republicanos en la intención de voto nacional para el Congreso Freepik

Además, aproximadamente dos tercios de los encuestados consideran que las políticas del presidente empeoraron la situación económica.

La preocupación por el costo de vida se mantiene entre los temas centrales para los votantes, junto con la corrupción y el estado de la democracia.

La medición también indica que cerca de seis de cada diez votantes consideran que su voto en las elecciones legislativas será una forma de enviarle un mensaje a Trump. Entre quienes expresan esa intención, el rechazo al presidente supera ampliamente el respaldo.

Qué piensan los votantes sobre un Congreso controlado por los demócratas

Si bien los demócratas lideran la intención de voto para el Congreso, una parte importante del electorado no está convencida de que un cambio de mayoría vaya a resolver los problemas del país norteamericano.

Una encuesta reciente muestra una ventaja de 10 puntos de los demócratas en la intención de voto genérica antes de las elecciones Jenny Kane - AP

Cuando se les preguntó cómo estaría EE.UU. si los demócratas controlaran el Congreso después de las elecciones, el 41% respondió que el país estaría mejor, mientras que el 37% consideró que estaría peor y el 22% dijo que la situación no cambiaría.

La encuesta también muestra que ambos partidos mantienen una evaluación neta desfavorable. Algunos votantes expresan dudas sobre la capacidad de cualquiera de las dos fuerzas para mejorar la economía o combatir la corrupción.

Cuándo son las elecciones de medio término en EE.UU.

Las elecciones legislativas se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, además de distintos cargos estatales y locales, según USAGov, el portal oficial del gobierno de EE.UU.

De acuerdo con los expertos de CNN, por ahora, la encuesta muestra una ventaja demócrata en la preferencia nacional, pero no permite anticipar por sí sola quién controlará el Congreso.

“El desenlace dependerá de las contiendas en cada distrito y estado, además de la participación electoral”, remarcaron.