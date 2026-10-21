Los pronósticos coinciden: habrá menos nieve en Chicago por el “Super Niño”, pero la ola de frío se mantiene en invierno

Los pronósticos en Estados Unidos confirmaron que el fenómeno de El Niño marcará el clima durante la temporada invernal 2026-2027 en todo el país. La intensidad de este evento climático alterará los niveles de precipitación y las temperaturas en Chicago, donde se esperan menos nevadas.

Qué dice el pronóstico de nieve durante el invierno para Chicago

La consultora meteorológica AccuWeather proyecta una caída de nieve de entre 12 y 25 pulgadas en Chicago durante el período invernal. Este registro implica una disminución frente a las 34,1 pulgadas acumuladas durante la temporada 2025-2026.

Se estima un inicio de estación con tormentas escasas en la región de los Grandes Lagos AP/Nam Y. Huh

Asimismo, la cifra proyectada para el ciclo 2026-2027 se ubica por debajo del promedio histórico de la ciudad. Los registros oficiales entre los años 1991 y 2020 marcan una media habitual de 38,4 pulgadas de nieve.

Además, las proyecciones anticipan un inicio de estación con tormentas escasas en la región de los Grandes Lagos. La menor frecuencia de sistemas invernales mantendrá la nieve en niveles inferiores a los patrones habituales.

Los meteorólogos señalan que las precipitaciones invernales comenzarán de forma tardía en el Medio Oeste. Esta alteración afectará el acumulado total al cierre de la temporada.

Qué se estima en Chicago durante el fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño muestra el potencial de alcanzar la mayor intensidad registrada desde el año 1982 en el océano Pacífico. Este calentamiento marino altera la ruta de las tormentas y eleva las temperaturas promedio en el norte del país.

Las predicciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) anticipan temperaturas superiores al promedio en el Medio Oeste. La región de los Grandes Lagos experimentará valores térmicos más elevados en diciembre y enero.

El pronóstico de temperaturas para cada ciudad AccuWeather

A pesar de este indicador de temperaturas superiores a la media, de acuerdo con AccuWeather, Chicago enfrentará incursiones periódicas de aire ártico desde Canadá. Estas olas de frío provocarán descensos bruscos en los termómetros en momentos puntuales.

El viento polar causará congelamientos temporales y heladas a lo largo de la temporada. Sin embargo, el promedio térmico estacional resultará más suave en comparación con los valores de 2025.

Por otra parte, la escasez inicial de aire gélido reducirá la nieve por efecto lago en las primeras semanas. La demanda de calefacción en los hogares del Medio Oeste registrará una baja respecto al año anterior.

Otras ciudades de EE.UU. con pronósticos de menos nieve

El informe de AccuWeather indica que la disminución en los acumulados de nieve afectará a diversas metrópolis del noreste del país. La trayectoria de las tormentas hacia el sur privará a esa región de precipitación abundante.

La ciudad de Boston, en Massachusetts, proyecta entre 15 y 30 pulgadas de nieve para la temporada 2026-2027. Esta previsión se ubica por debajo de las 62,8 pulgadas de la temporada previa y de su promedio de 49,2 pulgadas.

En Nueva York, los meteorólogos prevén un rango de diez a 20 pulgadas de nieve en el territorio urbano. La cifra marca un descenso frente a las 43,4 pulgadas del invierno anterior y las 29,8 pulgadas del registro histórico.

Qué Es El Niño

Filadelfia, en Pensilvania, espera acumulados de entre cinco y 15 pulgadas de nieve durante los meses fríos. Este cálculo representa una reducción respecto a las 30,1 pulgadas del ciclo previo y las 23,1 pulgadas de su media habitual.

Asimismo, Pittsburgh aguarda entre 20 y 35 pulgadas de nieve, lejos de las 51,6 pulgadas caídas en el período 2025-2026. Por su parte, Buffalo proyecta de 55 a 70 pulgadas de nieve frente a las 92,5 pulgadas del año anterior.

Las proyecciones generales abarcan también reducciones de nieve en áreas del noroeste y del Medio Oeste del país. El patrón climático global redistribuirá la humedad hacia los estados del sur.