Temblor en México: últimos sismos reportados hoy domingo 7 de diciembre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Sismo a 23 km al SUROESTE de ACAPULCO, Guerrero

  • Latitud: 16.671
  • Longitud: -99.961
  • Profundidad: 12.1
  • Magnitud: 4.1
  • Localización: 23 km al SUROESTE de ACAPULCO, Guerrero

Sismo a 32 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, Veracruz

  • Latitud: 17.718
  • Longitud: -95.207
  • Profundidad: 118.7
  • Magnitud: 4.3
  • Localización: 32 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, Veracruz

Sismo a 198 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, Chiapas

  • Latitud: 14.204
  • Longitud: -94.25
  • Profundidad: 17.5
  • Magnitud: 4.3
  • Localización: 198 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, Chiapas

Por qué ya no se debe usar la “escala sismológica de Richter”

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local, se utilizó por mucho tiempo para medir justamente la magnitud de un sismo. Fue establecida en 1935 por el sismólogo Charles Francis Richter y su colega Beno Gutenberg. Sin embargo, en el siglo XXI se reemplazó, porque originalmente había sido creada para medir temblores débiles. Al momento de calcular la magnitud de un movimiento telúrico más intenso, no puede diferenciar todos los terremotos más grandes y los interpreta como similares.

En la actualidad, su sucesora es la escala sismológica de magnitud de momento, que se introdujo por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori en 1979. Esta coincide y continúa con los parámetros de la escala de Richter, pero sirve para medir la energía liberada en terremotos de magnitudes superiores a 6,9, que es el punto en que empieza a falla la anterior.

