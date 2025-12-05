Temblor en México: últimos sismos reportados hoy viernes 5 de diciembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este viernes en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?
Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
- 1
Cómo se organizan los vendedores ambulantes migrantes en Nueva York para evitar al ICE
- 2
Immigration news in USA: últimas actualizaciones del ICE y la CBP en diciembre 2025
- 3
Ola de frío en Texas: cuánta nieve se espera y a cuánto bajarán las temperaturas esta semana
- 4
Firmada por Greg Abbott: qué cambia la nueva “ley de baños” de Texas que entra en vigor hoy, jueves 4 de diciembre 2025