"Tenemos que tener más ganas de ganar que miedo a perder", asegura Rodri

A dos días de la final del Mundial de fútbol contra Inglaterra, el capitán de la selección española Rodri Hernández explicó la mentalidad con la que la Roja debe afrontar el cotejo: "Tenemos que tener más ganas de ganar que miedo a perder".

Rodri compareció este viernes en la multitudinaria conferencia de prensa oficial previa al partido, en el Javits Center, en Manhattan, en pleno corazón de Nueva York.

- Ciclo ganador -

"Venimos de un proceso gradual de crecimiento, hemos visto al equipo madurar en los últimos años. Lo dije en su día, esta generación iba a dar que hablar. El camino hacia lo más grande que puede lograr un futbolista es el que hemos hecho: Nations League, Eurocopa y ahora estar en la final de la Copa del Mundo. Contentos, pero nuestra ambición va mucho más allá. El domingo tenemos un reto muy bonito para hacer inolvidable a esta generación".

- ¿Debilidad de España? -

"No te lo voy a decir, si no tomarán nota... Como todos los equipos tenemos fortalezas y debilidades, pero puedo decir que somos muy completos, muy difíciles de batir, manejamos bien las áreas y el centro del campo. Tenemos debilidades, pero me las reservo".

- Punto de destino -

"El objetivo principal era estar el domingo donde vamos a estar. Veníamos a ganarla, teníamos el convencimiento de que así podía ser. Nos toca el rival más duro, es el test perfecto para saber si somos capaces de levantar la Copa. Les dije a los chicos que tenemos que tener más ganas de ganar que miedo a perder".

- Leo Messi enfrente -

"Messi no hace falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Para mí evidentemente es el mejor de todos los tiempos, llevó a su selección a ganar el Mundial y ahora la final, pero creo que (el equipo argentino) es mucho más que Messi, es muy completo, con mucho nivel. Creo que somos las dos selecciones que juegan mejor de manera colectiva".

- Segunda final de Argentina -

"El mérito que conlleva... Habla de un proceso de crecimiento que han vivido. Es la selección más en forma en los últimos años, mucho mérito para Argentina. Nosotros estamos intentando demostrar al mundo que podemos ser el mejor equipo".

- Goles en los últimos minutos de Argentina -

"Evidentemente habla de un carácter muy competitivo. Saber remontar situaciones adversas, lo tenemos en cuenta. Intentaremos hacerles daño de la manera que podamos. Hay que ir a por el partido, ser ambiciosos, ser nosotros mismos durante todo el partido".

- Su rol en el vestuario -

"Siempre hay un crecimiento, mejorar en el grupo. Ahora me toca ser el capitán, que es un pasito más dentro del rol de liderazgo que tenía que tener por la posición. Aprendí de los capitanes anteriores, hay una complejidad, los compañeros se fijan en ti. Ese es el paso que he tenido que dar. Creo que somos un equipo muy maduro".

- ¿Qué cambiarías de tu carrera por el Mundial? -

"Lo más grande que te puede ocurrir es ser campeón del mundo. Lo importante es que todo es un proceso para alcanzar algo tan importante, educar tu cabeza y tu mentalidad de que puedes seguir haciendo cosas grandes. Contento con mi carrera, pero siempre hay ese punto de ambición de seguir queriendo ganar".

- Tipo de partido en la final -

"No hay un juego definido para un equipo, son momentos de los partidos, lo que entiendes que tienes que hacer. No se ha visto a la misma España en todos los partidos. El domingo será diferente, un partido de duelo, más físico, creo que lo que nos diferencia es adaptarnos a los momentos del partido".

- Centro del campo -

"Creo firmemente en la importancia del medio, el fútbol de los equipos pasa por ahí. Ellos tienen un gran centro del campo, nosotros también. No creo que sea definitivo, pero el que se haga con el control tendrá más opciones".

- Provocaciones y juegos psicológicos -

"Es una parte más del juego. Me gusta pensar que es una selección que da el máximo y va por otro camino, si van por ahí las cosas, hacer caso omiso y no entrar en provocaciones".

- Campeones en 2010 -

"Ha pasado mucho tiempo, el fútbol ha cambiado, pero sí podemos tomar la mentalidad de hacer algo que entonces parecía imposible para nuestro país. Fueron con esa determinación, eso sería lo que cogería de esa generación, que es positiva".