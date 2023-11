escuchar

El Departamento de Estado estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés) anunció paroles humanitarios por los cuales los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como sus familiares inmediatos, pueden solicitar ir a Estados Unidos de manera segura y ordenada, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Sin embargo, al igual que otros programas implementados por la administración que lidera el presidente Joe Biden, también este se encuentra bajo escrutinio de quienes están en contra de sus políticas migratorias. En Texas, por ejemplo, le siguen la pista en un proceso legal.

Poco después de que se anunciara esta vía para emigrar a EE.UU., el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que lidera una coalición con otros 19 estados republicanos, presentaron una demanda en el distrito sur, en Victoria. Le hicieron un pedido al juez Drew Tipton, que fue designado por la administración Trump, para que frenara este programa.

Los procesos de parole han beneficiado a miles de personas Freepik

Según la demanda de Texas, el parole humanitario perjudica al estado porque los inmigrantes que resultan aprobados pueden acceder a ciertos servicios estatales, como la atención médica y la educación pública, según describe Texas Tribune. El caso fue a un juicio de dos días a fines de agosto, en tanto que Tipton no ha tomado todavía una resolución al respecto. Sin embargo, determinó no detener la aplicación de esta medida, ya que no le parecía correcto emitir una orden temporal que afectara el proceso en todo el país.

¿Cuántos latinos lograron paroles humanitarios para ingresar a EE.UU.?

Si bien todavía no hay un resultado determinante, esta semana la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) publicó sus estadísticas operativas mensuales de octubre, en las que dio a conocer que hubo una disminución de los encuentros con migrantes en la frontera suroeste.

Sobre el parole humanitario, establecido para los venezolanos en octubre de 2022, así como para los nacionales de Cuba, Haití y Nicaragua en enero, la agencia destacó que ayudó a reducir la inmigración irregular. A fines de octubre de 2023, se reportaron 269.744 beneficiarios cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron a EE.UU. legalmente y se les concedió el parole en virtud de los procesos autorizados.

Los que fueron examinados y recibieron autorización para viajar fueron:

57.243 cubanos.

107.697 haitianos.

48.840 nicaragüenses.

77.021 venezolanos

Los procesos de parole han beneficiado a cientos de personas Freepik

Los que llegaron a EE.UU. y se les concedió el parole fueron:

55.568 cubanos.

99.110 haitianos.

43.297 nicaragüenses.

71.801 venezolanos.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un parole humanitario?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), los procesos de parole están disponibles para los ciudadanos de países mencionados. Entre los requisitos se encuentran que los beneficiarios deben estar fuera de la nación norteamericana. Si pasan todos los filtros, pueden ser considerados, caso a caso, para obtener una autorización adelantada de viaje, con un período de permanencia temporal de hasta dos años por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. Otros requerimientos son:

Tener una persona de apoyo en Estados Unidos.

Someterse y aprobar una investigación de antecedentes de seguridad.

Cumplir con los criterios de elegibilidad.

Ser consciente de que se amerita un ejercicio favorable de la discreción.