Abbott, gobernador de Texas, sobre el ICE: “Hagan cumplir las leyes de inmigración sin matar a nadie”

En la recta final de la campaña para las elecciones, el gobernador Greg Abbott rechazó las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que derivaron recientemente en la muerte de personas en Texas. Al respecto, declaró que el trabajo de los oficiales es “hacer cumplir las leyes de inmigración sin matar a nadie”, aunque responsabilizó al gobierno federal por el modo de proceder.

Las críticas de Greg Abbott al ICE tras los recientes incidentes fatales

En los últimos tres meses, distintas operaciones de control migratorio estuvieron involucradas en incidentes graves, incluido un caso mortal. Durante una entrevista concedida a N+ Univision, el mandatario texano enfatizó que, aunque el cumplimiento de la legislación migratoria es fundamental, debe regirse por la premisa de evitar fatalidades.

El gobernador Greg Abbott remarcó que el trabajo del ICE es "hacer cumplir las leyes de inmigración sin matar a nadie" Imagen compuesta

“El ICE tiene un trabajo. Debe hacer cumplir las leyes de inmigración”, manifestó. A lo largo de sus mandatos, el gobernador endureció las políticas de control migratorio con medidas como la Operación Estrella Solitaria, que incluyó el refuerzo de la frontera con vallas y alambres de púa y el arresto de migrantes bajo cargos estatales de allanamiento de morada.

Luego, Abbott se pronunció sobre los recientes casos y deslizó su crítica contra el modo de proceder de los agentes federales. “Es importante que se hagan cumplir las leyes sin matar a nadie. La regla número uno es no matar a nadie”, completó.

Las declaraciones refuerzan una postura que el gobernador mantuvo durante el último año. En enero, tras el tiroteo mortal en Minneapolis, advirtió que el gobierno federal debía “recalibrar” su enfoque, pero culpó sobre todo a los líderes demócratas de allí por “incitar la violencia”.

“Los oficiales del ICE son ​​agentes del orden. Por lo tanto, la Casa Blanca debe replantearse qué medidas tomar para garantizar que se restablezca ese respeto", expresó entonces, citado por Houston Public Media.

En la entrevista, el gobernador Abbott remarcó que el ICE es una agencia federal que no responde a los estados ICE

El trabajo de Texas con el ICE y la responsabilidad federal

El mandatario también delimitó las competencias legales de su administración y aclaró que el ICE es una agencia federal y que, por ende, las oficinas de ese nivel no están supeditadas a la regulación de los gobiernos estatales.

“ICE es una agencia federal. Las agencias federales no están reguladas por los estados”, remarcó. Luego, se refirió al rol que cumple el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) en su trabajo con la agencia.

“Sin embargo, lo que sí hace el estado, a través del DPS, es garantizar las calles seguras. Ley y orden en nuestras calles”, concluyó.

Agentes del ICE intentan entrar por la fuerza en negocios locales en California

Los casos recientes que involucraron a agentes del ICE

Las palabras del gobernador surgen a falta de menos de un mes para las elecciones de noviembre en las que buscará un cuarto mandato consecutivo. En este escenario, en las últimas semanas aumentó la presión política por los recientes incidentes que involucraron a agentes del ICE.

El 7 de julio, un agente del ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que llevaba décadas en el área de Houston, durante un operativo en el que intentaron detener la furgoneta que conducía. Las autoridades federales reconocieron después que no era el objetivo de la operación.

No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que el agente disparó en defensa propia porque el hombre “convirtió su vehículo en arma”, y que los agentes no llevaban cámaras corporales ni de tablero.

Más adelante, un agente del ICE hirió de bala a Wilber Rafael Garces Perez, un repartidor de DoorDash de 28 años, mientras trabajaba. Funcionarios federales remarcaron que tenía una orden de deportación, mientras que Abbott expresó que estaba “poniéndose al día” y que los detalles eran confusos, según informó CBS News.

El caso más reciente ocurrió en octubre, cuando un agente del ICE atropelló con un vehículo a Miguel Parra-Hernandez durante una persecución. El hombre quedó hospitalizado con lesiones en las piernas, en tanto el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, investiga el caso como posible agresión agravada con arma mortal, de acuerdo con Houston Chronicle.