Nuevas encuestas en Texas: quién gana las elecciones entre Abbott e Hinojosa por la gobernación en 2026

Las elecciones para gobernador de Texas se celebrarán el martes 3 de noviembre, cuando el republicano Greg Abbott buscará un cuarto mandato frente a la demócrata Gina Hinojosa. Los sondeos más recientes muestran una competencia ajustada, aunque los resultados varían según la encuestadora, el tamaño de la muestra y las fechas del trabajo de campo.

Qué dicen las últimas encuestas en Texas sobre Abbott e Hinojosa

De acuerdo con el informe publicado por ReconMR, Abbott obtiene el 48% de la intención de voto, frente al 47% de Hinojosa. El estudio se realizó del 5 al 8 de octubre entre 617 votantes probables de Texas y tiene un margen de error de 4,4 puntos porcentuales.

“En una situación inusual para el gobernador, que lleva tres mandatos, Abbott llega a las últimas semanas de campaña en una contienda muy ajustada con Hinojosa, a quien aventaja por un solo punto, 48 a 47%”, afirmó Lindsey Hendren, analista sénior de investigación de ReconMR, según las declaraciones incluidas en el informe.

Otra encuesta, publicada por el Texas Politics Project de la Universidad de Texas en Austin, mostró el resultado inverso: Hinojosa obtuvo el 49% y Abbott, el 48%. El trabajo de campo se realizó del 25 de septiembre al 5 de octubre y los resultados de la contienda se calcularon sobre una muestra de 861 votantes probables, con un margen de error de 3,34 puntos porcentuales. La diferencia de un punto está dentro de ese margen.

Por su parte, la encuesta de Marist Poll registró una ventaja para Abbott, con 49% frente a 45% para Hinojosa entre los votantes probables. El trabajo de campo se realizó del 8 al 11 de octubre. El estudio entrevistó a 1196 votantes registrados. Para los resultados entre votantes probables, el margen de error publicado es de 4,9 puntos porcentuales.

Cómo se distribuye el voto entre republicanos, demócratas e independientes en Texas

El informe de ReconMR también muestra diferencias marcadas según la afiliación política de los encuestados. Abbott mantiene un respaldo amplio entre los republicanos, mientras que Hinojosa concentra el apoyo de los demócratas y obtiene una ventaja entre los independientes.

Los resultados publicados por ReconMR fueron los siguientes:

Votantes republicanos: Abbott obtuvo el 92% y Hinojosa, el 5%

Abbott obtuvo el 92% y Hinojosa, el 5% Votantes demócratas: Hinojosa alcanzó el 94% y Abbott, el 2%

Hinojosa alcanzó el 94% y Abbott, el 2% Votantes independientes y otros: Hinojosa consiguió el 57%, frente al 34% de Abbott

Hendren señaló que el respaldo de los independientes es un factor relevante en la contienda. Según la analista, Hinojosa todavía necesita aumentar el reconocimiento de su nombre entre los votantes, mientras que Abbott debe reducir la ventaja de la demócrata en ese segmento.

La encuesta también midió la evaluación de la gestión del gobernador. El 48% aprobó su desempeño y el 51% lo desaprobó. En septiembre, los resultados habían sido del 45% de aprobación y el 53% de desaprobación.

En cuanto a la imagen de los candidatos, Abbott registró un 46% de opiniones favorables y un 50% desfavorables. Hinojosa obtuvo un 44% de imagen favorable y un 37% desfavorable, mientras que el 20% dijo no conocerla lo suficiente como para tener una opinión.

El promedio de RealClearPolling mostró una ventaja de dos puntos de Abbott sobre Hinojosa RealClearPolling

Qué mostraron las otras encuestas de octubre en Texas

Los sondeos publicados en octubre no ofrecen una ventaja uniforme para ninguno de los candidatos. Estos son algunos de los resultados incluidos en el seguimiento de RealClearPolling:

Marist Poll: Abbott obtuvo el 49% y Hinojosa, el 45%. El trabajo de campo se realizó del 8 al 11 de octubre; se entrevistó a 1.196 votantes registrados.

ReconMR/Siena: Abbott alcanzó el 48% y Hinojosa, el 47%. La encuesta se realizó del 5 al 8 de octubre entre 617 votantes probables, con un margen de error de 4,4 puntos.

Universidad de Texas en Austin : Hinojosa obtuvo el 49% y Abbott, el 48%. El trabajo de campo se desarrolló del 25 de septiembre al 5 de octubre entre 861 votantes probables, con un margen de error de 3,34 puntos.

Hinojosa obtuvo el 49% y Abbott, el 48%. El trabajo de campo se desarrolló del 25 de septiembre al 5 de octubre entre 861 votantes probables, con un margen de error de 3,34 puntos. YouGov: Hinojosa consiguió el 48% y Abbott, el 47%. La encuesta se realizó del 28 de septiembre al 5 de octubre entre 3.625 votantes probables , con un margen de error de 3 puntos.

, con un margen de error de 3 puntos. The New York Times/Siena: Hinojosa alcanzó el 49% y Abbott, el 46%. El trabajo de campo fue del 21 al 30 de septiembre y la muestra publicada fue de 615 votantes probables , con un margen de error de 4,2 puntos.

, con un margen de error de 4,2 puntos. Fox News: Abbott registró el 52% y Hinojosa, el 47%. La encuesta se realizó del 24 al 28 de septiembre entre 881 votantes probables , con un margen de error de 3 puntos.

, con un margen de error de 3 puntos. UMass Lowell/YouGov: Abbott obtuvo el 48% y Hinojosa, el 44%. El trabajo de campo se realizó del 18 al 28 de septiembre entre 850 votantes probables, con un margen de error de 4,5 puntos.

Greg Abbott y Gina Hinojosa se enfrentan en la elección para gobernador de Texas, prevista para el 3 de noviembre de 2026. Emerson Polling

Cuándo comienza el voto anticipado en Texas

Los electores podrán votar anticipadamente de manera presencial del 19 al 30 de octubre de 2026. La jornada electoral general será el martes 3 de noviembre.

La Secretaría de Estado de Texas confirma esas fechas. Los votantes deben consultar los centros habilitados en el condado donde están registrados. El voto anticipado por correo está sujeto a requisitos de elegibilidad específicos.