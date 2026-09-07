Greg Abbott apunta contra Minnesota por una disputa con el ICE: “Se niegan a ayudar”

En medio de una disputa interestatal, el gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó la postura de las autoridades de Minnesota, que reclaman el traslado de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) acusado de disparar a un inmigrante. El republicano apuntó contra el fiscal general tras haber sido criticado por el caso de Christian Castro.

Texas vs. Minnesota: el caso de un agente del ICE y el mensaje de Abbott

En las últimas semanas, se intensificó la disputa entre Minnesota y Texas por el caso de Castro, un agente del ICE que está en el centro de una investigación criminal por un tiroteo ocurrido en Minneapolis el 14 de enero durante la Operación Metro Surge. Meses más tarde, fue arrestado en Texas.

Greg Abbott apuntó contra el fiscal general de Minnesota por sus críticas sobre el manejo del caso de Castro @GregAbbott_TX

En este escenario, las autoridades de Minnesota reclamaron al gobernador texano que habilite la extradición de Castro. Ante la negativa de Abbott a firmar el procedimiento, recibió críticas por parte del Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, y respondió a través de su cuenta en X.

“Ustedes son unos abogados pésimos. Llegaron sin preparación, desinformados y poco convincentes. No conocen la ley y se notó”, expresó en primer lugar. Luego, cruzó al gobierno estatal de Minnesota por su política migratoria.

“Minnesota es la definición literal de un estado santuario porque se niegan a ayudar a hacer cumplir las leyes de inmigración. Pondré a Minneapolis en la cima de la lista para futuros desembarcos de autobuses si alguna vez volvemos a tener un presidente como Joe Biden”, concluyó en referencia a la política implementada por el estado durante el gobierno demócrata.

El fiscal general de Minnesota criticó a Abbott por su relación con el ICE

La publicación de Abbott surgió como respuesta a un mensaje inicial del fiscal general de Minnesota, Ellison, quien cuestionó el manejo del gobernador sobre el caso de Castro.

Debido a que el gobernador Abbott no firmó la orden necesaria, el agente no fue trasladado a Minnesota y quedó en libertad tras cumplirse el máximo legal de detención preventiva de 90 días que rige en Texas.

En su mensaje, Keith Ellison acusó a Abbott de convertir a Texas "en un estado santuario para criminales violentos" @keithellison/@GregAbbott_TX

El juez de distrito estadounidense Fernando Rodriguez Jr. determinó que el estado tiene el derecho de investigar si el acusado es realmente un fugitivo al rechazar una solicitud de emergencia, lo que prolongó la disputa legal y política.

En su cuenta de X, Ellison se refirió a la responsabilidad del gobernador republicano. “Greg Abbott tiene un deber legal y constitucional de firmar la orden de entrega para devolver al fugitivo Christian Castro a Minnesota. Abbott está jugando con fuego constitucional”, escribió.

En esa línea, agregó: “Al negarse a extraditar a Castro, Greg Abbott está convirtiendo a Texas en un estado santuario para criminales violentos. Independientemente de la decisión de hoy, seguiré luchando para que el agente Castro enfrente la justicia en Minnesota”.

Desde su lugar, la administración Abbott argumentó que necesita más tiempo para investigar. Para esto, se basó en un informe preliminar que indica que el ICE pudo haber ordenado el traslado de Castro a Texas, por lo que su movimiento interestatal no habría sido una huida voluntaria.

La acusación contra Castro que despertó la disputa entre Texas y Minnesota

La controversia se centra en el caso de Castro, un agente del ICE que disparó contra el ciudadano venezolano Julio Cesar Sosa-Celis durante la operaciónfederal Metro Surge el 14 de enero en Minneapolis.

Inicialmente, portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) alegaron que el migrante había agredido violentamente al agente y que Castro se vio obligado a disparar en defensa propia mientras estaba en el suelo, según consignó Star Tribune.

Sin embargo, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) descubrió luego nueva evidencia que contradecía la versión de Castro, lo que llevó a la decisión de desestimar todos los cargos contra el ciudadano venezolano.

Tras revelarse que Castro mintió sobre el incidente, la fiscalía del condado de Hennepin emitió una orden de búsqueda nacional con la acusación de cuatro cargos de agresión en segundo grado con un arma peligrosa y un cargo de presentar un informe policial falso.

El funcionario federal fue arrestado por los Rangers de Texas el 28 de mayo y permaneció recluido durante 90 días en una cárcel. Pese a que Minnesota exigió la extradición inmediata de Castro para que enfrente la justicia en su estado, Abbott no la autorizó.