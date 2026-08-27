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Abbott vs. Hinojosa: quién gana las encuestas hoy para la gobernación de Texas 2026

El republicano todavía está al frente en los sondeos, pero la opinión de los independientes favorece a la demócrata

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Greg Abbott mantiene una ventaja estrecha sobre Gina Hinojosa en la pulsada por la gobernación de Texas en las elecciones del 3 de noviembre
Greg Abbott mantiene una ventaja estrecha sobre Gina Hinojosa en la pulsada por la gobernación de Texas en las elecciones del 3 de noviembreFotomontaje realizado con IA // Fotos: X de Abbott y de Hinojosa

La carrera por la gobernación de Texas se acerca a la recta previa a las elecciones del 3 de noviembre con una diferencia estrecha. A pesar de esto, una nueva medición muestra que el republicano Greg Abbott amplió su ventaja sobre la demócrata Gina Hinojosa, mientras que el promedio de encuestas refleja un escenario competitivo y con diferencias importantes, según el perfil de los votantes.

Abbott amplía su ventaja sobre Hinojosa en las nuevas encuestas

La encuesta más reciente fue realizada por el UT/Texas Politics Project y difundida por FOX Local. El sondeo consultó a 1200 votantes registrados y ubicó al gobernador republicano cinco puntos porcentuales por encima de su rival demócrata.

La medición muestra, además, que una parte significativa del electorado todavía no tiene una posición definida sobre la contienda, un elemento que podría resultar relevante a medida que avance la campaña. Los porcentajes de intención de voto del sondeo son los siguientes:

  • Greg Abbott: 45%
  • Gina Hinojosa: 40%
  • Indecisos: 10%
Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral
Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral

El medio señaló que el actual mandatario consiguió márgenes de victoria mucho mayores en sus tres elecciones anteriores para el cargo: 10,9% en 2022, 12,3% en 2018 y 20,4% en 2014.

Hinojosa tiene ventaja entre los independientes de Texas

Uno de los elementos centrales de la nueva medición está en el comportamiento de los votantes independientes. Entre los consultados, Hinojosa obtuvo una ventaja amplia sobre el gobernador republicano.

El dato aparece acompañado por otro factor: casi cuatro de cada diez independientes dijeron que todavía no habían pensado lo suficiente sobre la contienda como para tener una opinión formada. La combinación entre una ventaja demócrata dentro de este grupo y un elevado nivel de indefinición deja abierta una porción relevante del electorado.

A pesar de la ventaja de Abbott en general, Hinojosa encuentra su fortaleza en los independientes
A pesar de la ventaja de Abbott en general, Hinojosa encuentra su fortaleza en los independientesRedes sociales Rep. Gina Hinojosa

Según la encuesta difundida por FOX Local, la preferencia entre los independientes quedó de la siguiente manera:

Encuestas para la gobernación de Texas: qué dice el promedio de los sondeos

Las mediciones recopiladas por Real Clear Polling, con sondeos del período comprendido entre el 3 de junio y el 13 de agosto, muestran una diferencia de 4,2 puntos a favor de Abbott.

El promedio queda conformado de la siguiente manera:

  • Greg Abbott: 48,1%.
  • Gina Hinojosa: 43,9%.

La cifra ubica al gobernador por delante, pero confirma nuevamente que la competencia no muestra una diferencia abrumadora. El promedio reúne mediciones con resultados diferentes, desde sondeos que muestran una ventaja mínima para el republicano hasta otros que le asignan una distancia considerablemente mayor.

Gina Hinojosa criticó a Abbott por la reelección indefinida en Texas
Gina Hinojosa criticó a Abbott por la reelección indefinida en Texas

Entre las encuestas incorporadas al promedio aparecen las siguientes:

  • University of Texas, realizada entre el 5 y el 13 de agosto, con 1218 votantes probables: Greg Abbott 45% y Gina Hinojosa 40%.
  • Emerson, realizada entre el 9 y el 10 de agosto, con 1000 votantes probables: Greg Abbott 49% y Gina Hinojosa 45%.
  • Cygnal, realizada entre el 29 y el 31 de julio, con 800 votantes probables: Greg Abbott 49% y Gina Hinojosa 46%.
  • Texas A&M/Siena, realizada entre el 27 y el 30 de julio, con 619 votantes probables: Greg Abbott 46% y Gina Hinojosa 45%
  • TSU/YouGov, realizada entre el 27 y el 30 de julio, con 1200 votantes probables: Greg Abbott 49% y Gina Hinojosa 43%.
  • FOX News, realizada entre el 23 y el 27 de julio, con 1006 votantes registrados: Greg Abbott 50% y Gina Hinojosa 49%.
  • TPOR, realizada entre el 15 y el 17 de julio, con 1048 votantes probables: Greg Abbott 45% y Gina Hinojosa 42%.
  • The New York Times/Siena, realizada entre el 19 y el 27 de junio, con 656 votantes probables: Greg Abbott 51% y Gina Hinojosa 44%.
  • Quantus Insights, realizada entre el 3 y el 4 de junio, con 800 votantes probables: Greg Abbott 49% y Gina Hinojosa 41%.
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