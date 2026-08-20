Gina Hinojosa: “Ningún gobernador en la historia de Texas ha alejado a más maestros del aula que Greg Abbott”

A falta de menos de tres meses para las elecciones generales, la candidata demócrata a gobernadora, Gina Hinojosa, apuntó contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, por la escasez de profesionales educativos. En redes sociales, sostuvo que ninguna administración anterior “ha alejado a más maestros del aula” que el actual gobierno.

Gina Hinojosa cuestiona a Greg Abbott por la salida de maestros de las escuelas de Texas

En medio del regreso a clases de miles de alumnos en el Estado de la Estrella Solitaria, la educación pública se convirtió esta semana en uno de los principales temas de la campaña entre Abbott e Hinojosa.

En un mensaje a través de X, Hinojosa sostuvo que "ningún gobernador en la historia de Texas ha alejado a más maestros del aula que Greg Abbott" @GinaHinojosaTX

“Ningún gobernador en la historia de Texas ha alejado a más maestros del aula que Greg Abbott. Eso es un hecho”, sostuvo en un mensaje en X.

En una publicación anterior, Hinojosa, quien ingresó a la política ante la posible clausura de la escuela primaria de su hijo por recortes presupuestarios, aseguró que pondrá el foco en la educación si es elegida.

“Como gobernadora, haré que los maestros en Texas estén entre los mejor pagados de la nación, despediré a Mike Morath y lo reemplazaré con un educador, y pondré fin al examen STAAR de una vez por todas. Esta es nuestra última y mejor oportunidad para salvar las escuelas públicas de Texas”, detalló sobre su postura.

Designado por Abbott, Mike Morath es el actual comisionado de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés). Aunque comenzó su carrera en el sector tecnológico, también fue miembro del consejo del Distrito Escolar Independiente de Dallas.

Según la Texas Workforce Commission (TWC), el salario medio en el Estado de la Estrella Solitaria era de aproximadamente 61.383 dólares anuales para maestros de primaria y US$61.984 para maestros de secundaria en 2024.

De cara a las elecciones de noviembre en Texas, Abbott e Hinojosa presentan planes contrapuestos para la educación Freepik

Además, este año la TEA creó la Teacher Vacancy Collection, una recopilación de datos que pretende reunir información sobre las vacantes docentes del 1° de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027 para identificar áreas con mayor escasez de docentes y orientar las políticas de contratación y formación.

Educación en Texas: qué proponen Gina Hinojosa y Greg Abbott sobre los salarios

La discusión actual enfrenta las dos miradas opuestas de Hinojosa y Abbott en relación con el sector educativo. El gobernador apunta a mejorar el desempeño estudiantil a nivel estatal, específicamente en lectura y matemáticas, con el objetivo de que los estudiantes de Texas ocupen el primer lugar en estas áreas.

En una declaración para CBS Austin, respondió a las críticas de su oponente política. “Seamos claros en algo: ningún gobernador en la historia de Texas ha aumentado el salario de los maestros tanto como yo. Soy el único gobernador que ha puesto a los maestros de Texas en el camino para ganar más de US$100 mil al año”, aseguró.

En esa línea, afirmó luego que está “atrayendo maestros a la profesión y reteniéndolos, y a los mejores”.

Como parte de su postura, el gobernador republicano enfatizó la importancia de erradicar lo que denomina como “influencia extranjera”. Previamente, propuso que la legislatura prohíba a gobiernos extranjeros utilizar regalos o acuerdos financieros para influir en las escuelas públicas K-12.

Por su parte, Hinojosa aboga por una reestructuración de las autoridades educativas, con la salida de Morath, además de exigir el fin de las tomas de control de distritos escolares por parte del Estado. Al igual que Abbott, la demócrata propone aumentar el salario de los maestros.

Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral

Encuestas de Texas 2026: cuánto separa a Greg Abbott de Gina Hinojosa rumbo a las elecciones

El 3 de noviembre, Abbott buscará la reelección otra vez, con el objetivo de dirigir el estado en un cuarto mandato, mientras que la demócrata apunta a vencer al líder en un bastión republicano. Las encuestas más recientes muestran el siguiente panorama:

Si bien el gobernador encabeza la contienda, la diferencia entre ambos candidatos se acortó en los últimos meses.