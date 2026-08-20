Buenas noticias en Texas: gobernador Abbott confirma más de US$2 millones para capacitación laboral

Una nueva partida de fondos permitirá ampliar el acceso a materiales educativos gratuitos para estudiantes de programas vinculados con algunas de las áreas laborales de mayor demanda en Texas. La iniciativa, anunciada por el gobernador Greg Abbott, contempla más de 2 millones de dólares en subvenciones destinadas a instituciones de educación superior públicas, con el objetivo de reducir los gastos en libros.

Texas destina más de US$2 millones a recursos para estudiantes

De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina de Abbott, nueve instituciones de educación superior de Texas recibirán subvenciones correspondientes al ciclo 2026-2028 del Open Educational Resource (OER) Grant Program.

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Los recursos serán utilizados para crear, adoptar, modificar o rediseñar cursos que utilicen exclusivamente recursos educativos públicos. Estos materiales podrán ser consultados por los estudiantes mediante la biblioteca digital OERTX, un repositorio que reúne libros de texto y otros contenidos académicos disponibles de manera gratuita.

El anuncio oficial de Abbott señala que la iniciativa busca respaldar particularmente a estudiantes de enfermería y de programas relacionados con la capacitación para el mercado laboral. La intención es que el acceso a los contenidos necesarios para completar una formación académica no dependa de la capacidad de cada alumno para comprar libros y otros materiales.

En detalle, la nueva asignación del gobierno de Texas se extenderá del 1° de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2028.

Los montos y las instituciones que recibirán las subvenciones de Texas

Las subvenciones anunciadas para el período 2026-2028 contemplan diferentes montos según el proyecto y la institución beneficiaria. La mayor parte de las asignaciones informadas corresponde a montos de US$285.000, mientras que las destinadas a los proyectos de enfermería alcanzan aproximadamente US$15.000.

La iniciativa de Texas prioriza la subvención a programas de enfermería Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Abbott

El reparto informado por el comunicado es el siguiente:

Alamo Community College District: US$285.000

US$285.000 Collin County Community College District: US$285.000

US$285.000 El Paso County Community College District: US$285.000

US$285.000 Lamar Institute of Technology: US$285.000

US$285.000 Lee College: US$285.000

US$285.000 North Central Texas College: US$285.000

US$285.000 Texas A&M University - Kingsville: US$15.000

US$15.000 Texas State University: US$285.000

US$285.000 Texas A&M University - Kingsville: US$15.000

Recursos para estudiantes: cómo funciona el programa educativo de Texas

La Texas Higher Education Coordinating Board administra el programa de subvenciones para recursos educativos abiertos. Según la documentación de la convocatoria 2026-2028, el sistema es competitivo y está dirigido a instituciones públicas de educación superior de Texas, con profesores a cargo de liderar los proyectos.

Las asignaciones de Texas que anunció Abbott están destinadas a crear, adaptar o rediseñar cursos universitarios Facebook Greg Abbott

Un recurso educativo abierto es un material destinado a la enseñanza, el aprendizaje o la investigación que se encuentra en el dominio público o que fue publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y redistribución gratuita.

La documentación establece dos categorías de financiamiento para esta convocatoria: Nursing OER Adoption Grants y Workforce OER Collaborator Grants.

La primera está enfocada en la adopción de recursos abiertos para cursos universitarios de enfermería, mientras que la segunda busca desarrollar o mejorar materiales para cursos de formación laboral.

Los parámetros principales de la convocatoria son: