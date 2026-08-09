Greg Abbott asigna créditos fiscales para 4400 viviendas asequibles en Texas
El Tdhca distribuirá créditos fiscales entre 70 propiedades destinadas a ampliar alquileres accesibles y preservar complejos residenciales para hogares de bajos ingresos
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El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció a finales de julio que otorgará 114 millones de dólares en créditos fiscales para vivienda que ayudarán a financiar el desarrollo o la rehabilitación de 70 propiedades de alquiler. Este esfuerzo permitirá construir o rehabilitar más de 4400 unidades de vivienda asequible destinadas a familias trabajadoras y residentes que necesitan acceso a inmuebles de calidad con rentas reducidas.
Greg Abbott asigna créditos fiscales para 4400 viviendas asequibles en Texas
La Oficina del Gobernador dio a conocer mediante un comunicado de prensa la asignación de créditos fiscales, que serán administrados por el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (Tdhca, por sus siglas en inglés). En el anuncio, Abbott se refirió a la crisis habitacional que enfrenta el estado mientras la economía continúa en aumento.
“A medida que nuestro estado crece, debemos garantizar que los texanos tengan acceso a la vivienda asequible que necesitan para prosperar”, declaró el gobernador. En esa línea, aseguró que el impacto será crucial para el desarrollo del Estado de la Estrella Solitaria.
“Más de 114 millones de dólares en créditos fiscales pondrán viviendas de calidad y asequibles al alcance de las familias trabajadoras de Texas. En colaboración con el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas, construiremos un Texas más asequible y próspero para las generaciones futuras”, completó.
Por su parte, Bobby Wilkinson, director ejecutivo del Tdhca, destacó que el programa permite crear y preservar alquileres asequibles. “El Programa de Créditos Fiscales para la Vivienda es una herramienta clave para la creación de nuevos desarrollos y la preservación de viviendas asequibles en nuestras comunidades. Estamos comprometidos a brindar viviendas asequibles y de alta calidad a los residentes de Texas”, sostuvo.
Los proyectos que recibirán créditos de vivienda del TDHCA
- De acuerdo con el comunicado, las más de 4400 unidades de alquiler asequibles se construirán o rehabilitarán en 70 propiedades ubicadas a lo largo de todo el estado.
- El propósito es ofrecer rentas inferiores a las del mercado y aumentar las opciones de vivienda para los texanos en diversas comunidades. Bajo el programa, los créditos se otorgan a participantes elegibles para compensar una parte de su responsabilidad fiscal federal a cambio de producir o mantener estos inmuebles.
- En el proceso del año corriente, ya se publicaron la lista de adjudicación y la lista de espera, según confirmaron las autoridades. El programa sigue un calendario prescrito para la entrega de solicitudes y plazos importantes detallados en el Plan de Asignación Calificada (QAP, por sus siglas en inglés).
Crisis de vivienda en Texas: déficit, precios y hogares más afectados
Mientras el Estado recibe inversiones millonarias y da la bienvenida a nuevas compañías que fortalecen su desarrollo económico, la falta de viviendas asequibles asoma como una problemática para el gobierno. Entre 2019 y 2023, el precio medio de las viviendas incrementó un 40%, de acuerdo con un informe de la Oficina del Contralor estatal.
Asimismo, las tasas hipotecarias se dispararon hasta alcanzar un máximo de 7,79% en octubre de 2023, el nivel más alto en 23 años. El Estado identifica como principal obstáculo la escasez de viviendas, por lo que asegurar la construcción de nuevas unidades es crucial para abordar la crisis habitacional.
Por su parte, la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos (Nlihc, por sus siglas en inglés) señaló en un análisis que solo existen 26 unidades disponibles por cada 100 hogares de ingresos extremadamente bajos. En este escenario, el estado enfrenta un déficit masivo, ya que necesita 708.661 viviendas adicionales que sean asequibles para estos hogares.
La Nlihc indica también que la falta de vivienda afecta principalmente a las familias con salarios inferiores: el 74% de los hogares inquilinos con ingresos extremadamente bajos destina más de la mitad de sus ingresos a vivienda, lo que agrava la crisis.
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