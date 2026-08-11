Greg Abbott, gobernador de Texas: “Las leyes estrictas y la sólida aplicación de la ley han reducido la delincuencia”

La delincuencia en Texas cayó por tercer año consecutivo y alcanzó en 2025 una tasa de 2.177,75 delitos cada 100.000 habitantes. El gobernador Greg Abbott destacó el resultado el 7 de agosto en Austin, tras la publicación del informe anual del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés).

Greg Abbott atribuye la caída de la delincuencia en Texas a sus políticas de seguridad

En un comunicado oficial, Abbott atribuyó la tendencia a las políticas impulsadas por su administración desde 2023. El mandatario afirmó que “las leyes estrictas y la sólida aplicación de la ley” permitieron reducir los delitos durante cada uno de los últimos tres años.

El gobernador destacó la reforma del sistema de fianzas, el respaldo a las fuerzas de seguridad y las medidas contra los reincidentes violentos Magnific

El gobernador mencionó la aprobación del paquete de reforma de fianzas, al que calificó como el más riguroso de la historia estatal. También destacó el respaldo a las fuerzas de seguridad y las medidas dirigidas contra quienes reinciden en delitos violentos.

Abbott sostuvo que tres años consecutivos de retroceso demuestran que esas políticas funcionan y aseguró que, como consecuencia, los residentes se encuentran más seguros.

Delincuencia en Texas: la tasa cayó por tercer año consecutivo y bajó 13% en 2025

El informe muestra que el indicador había alcanzado su punto más alto en 2022, con 2830,14 delitos cada 100.000 habitantes. En 2023 disminuyó un 3,3% y quedó en 2737,35. La reducción se amplió al 8,2% en 2024, cuando el registro bajó a 2511,54.

Durante 2025, la tasa retrocedió otro 13,29% y se ubicó en 2177,75 casos. El volumen total también pasó de 781.270 hechos en 2024 a 687.560 en 2025, una contracción del 11,99%. La comparación con 2021 muestra una contracción del 19,56% en la tasa general y del 12,21% en la cantidad de episodios reportados.

Delitos violentos y contra la propiedad en Texas: cuánto disminuyeron en 2025

El volumen de delitos violentos cayó un 11,89% entre 2024 y 2025, de 124.970 a 110.113 hechos. Su tasa bajó un 13,19%, hasta 348,77 casos cada 100 mil habitantes.

Los asaltos agravados se redujeron un 10,82%.

Los robos , un 17,25%; las violaciones, un 10,16%.

, un 17,25%; las violaciones, un 10,16%. Los homicidios y asesinatos no negligentes , un 11,37%.

, un 11,37%. Los casos de trata vinculados con actos sexuales comerciales descendieron un 31,62%, mientras que los de servidumbre involuntaria registraron una baja del 51,95%.

vinculados con actos sexuales comerciales descendieron un 31,62%, mientras que los de servidumbre involuntaria registraron una baja del 51,95%. Los delitos contra la propiedad pasaron de 656.300 a 577.447 , una disminución del 12,01% .

, una . El hurto retrocedió un 9,17%; el robo de vehículos, un 23,94%; los allanamientos y entradas ilegales, un 12,61%; y los incendios intencionales, un 10,60%.

Texas en 2025: Frisco lideró la caída del delito entre las principales jurisdicciones

Las 25 principales jurisdicciones registraron bajas en sus tasas delictivas durante 2025. Sin embargo, al comparar los datos de 2021 y 2025, El Paso fue la única que acumuló un aumento del 3,99%. Las reducciones interanuales fueron:

Frisco: 21,87% menos.

21,87% menos. Laredo: 21,42% menos.

21,42% menos. Brownsville: 20,79% menos.

20,79% menos. Fort Worth: 19,42% menos.

19,42% menos. Irving: 19,03% menos.

19,03% menos. Arlington: 18,84% menos.

18,84% menos. Garland: 17,97% menos.

17,97% menos. Plano: 17,55% menos.

17,55% menos. San Antonio: 15,80% menos.

15,80% menos. Houston: 14,22% menos.

14,22% menos. El Paso: 11,32% menos.

11,32% menos. Dallas: 10,63% menos.

10,63% menos. Austin: 6,98% menos.

Las 25 principales jurisdicciones de Texas registraron menores tasas delictivas durante 2025, con Frisco a la cabeza de las reducciones Magnific

Cómo calcula el DPS de Texas las cifras oficiales de delincuencia

El programa Uniform Crime Reporting recopila información remitida por más de 1.600 agencias policiales. Los datos incluidos en el reporte anual debían haber sido enviados antes del 20 de marzo de 2026 y proceden de registros locales que utilizan la metodología del Sistema Nacional de Reporte Basado en Incidentes.

Desde septiembre de 2023, la legislación estatal obliga a las agencias locales a implementar un sistema compatible y presentar esos registros.