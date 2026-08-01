Buenas noticias en Texas: se viene un nuevo parque acuático tras una inversión de US$54,5 millones

Un nuevo parque acuático se va a inaugurar en el condado de Reeves, Texas, a fines de 2027. El proyecto forma parte de una inversión de US$54,5 millones y se prevé que las obras inicien en septiembre de este año

Qué se sabe del nuevo parque acuático en Texas

Según el documento presentado por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), el proyecto está a cargo de la firma de diseño Parkhill, con sede en Frisco, y el condado de Reeves figura como propietario del proyecto.

La obra se realiza con fondos públicos y se construye sobre terrenos públicos Captura de pantalla/Reeves County

El parque contaría con una extensión de 67.675 pies cuadrados que incluirá atracciones acuáticas (entre ellas una máquina de surf), áreas de ocio y recreación, vestidores, áreas de concesiones, oficinas y salas de máquinas.

La inversión para el nuevo parque acuático es de US$54.5 millones. El proyecto comenzó en 2022 con una estimación de US$16 millones en 2022 para una versión al aire libre. En mayo de 2024 se presentó una propuesta de US$47 millones, y luego Hotel & Leisure Advisors estimó que el costo alcanzaría los $50 millones.

Cuál será el cronograma para la construcción del parque de atracciones

Se estima que la construcción empiece en septiembre de este año y concluya el 1.° de diciembre de 2027. Se va a localizar en el 70 CR 118, Pecos, TX 79772, en el condado de Reeves, situado calle abajo del complejo deportivo Cyclone Ballparks.

Se prevé que el parque sea una instalación cubierta que incluya un hotel de 120 habitaciones con restaurante y un centro de convenciones de entre 10.000 y 20.000 pies cuadrados.

“El nuevo complejo de 67,675 pies cuadrados se convertirá en un importante destino para el entretenimiento familiar y la recreación comunitaria. La construcción de este proyecto público comenzará este otoño", destacó el condado de Reeves en un breve comunicado en sus redes sociales.

Preguntas y respuestas sobre el nuevo parque acuático en Texas

¿Dónde se construirá el nuevo parque acuático? el parque acuático se construirá en el condado de Reeves, Texas, específicamente en el 70 CR 118, en Pecos (TX 79772), a pocos metros del complejo deportivo Cyclone Ballparks.

el parque acuático se construirá en el condado de Reeves, Texas, específicamente en el 70 CR 118, en Pecos (TX 79772), a pocos metros del complejo deportivo Cyclone Ballparks. ¿Cuánto costará el proyecto? la inversión total prevista asciende a US$54,5 millones.

la inversión total prevista asciende a ¿Qué incluirá el nuevo parque acuático? el complejo contará con una superficie de 67.675 pies cuadrados e incluirá atracciones acuáticas, áreas de ocio y recreación, vestidores, espacios de concesiones, oficinas y salas de máquinas.

el complejo contará con una superficie de e incluirá atracciones acuáticas, áreas de ocio y recreación, vestidores, espacios de concesiones, oficinas y salas de máquinas. ¿El parque será al aire libre o cubierto? se prevé que sea una instalación cubierta. Además del parque acuático, el proyecto contempla un hotel de 120 habitaciones con restaurante y un centro de convenciones de entre 10.000 y 20.000 pies cuadrados.

se prevé que sea una instalación cubierta. Además del parque acuático, el proyecto contempla un hotel de 120 habitaciones con restaurante y un centro de convenciones de entre 10.000 y 20.000 pies cuadrados. ¿Cuándo estará terminado el parque? según el cronograma previsto, la construcción concluirá el 1º de diciembre de 2027.