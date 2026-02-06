En Texas: Six Flags abre vacantes para la temporada 2026 y así se puede aplicar

Con la mira puesta en la próxima etapa operativa, Six Flags Over inició formalmente su proceso de reclutamiento para la temporada 2026 en sus complejos de Texas. Esta convocatoria representa una oportunidad clave para quienes buscan integrarse a una de las compañías líderes en entretenimiento a nivel mundial, ya que ofrece una amplia variedad de perfiles profesionales dentro de sus parques temáticos.

Six Flags en Texas ofrece empleos para la temporada 2026

La administración de Six Flags anunció un plan de contratación a gran escala en Arlington. El parque temático principal proyecta la integración de más de 1400 nuevos empleados para fortalecer sus diversas áreas operativas, señaló Univision.

Trabajar en Six Flags permite contar con grandes ventajas a nivel profesional y personal (SixFlags)

El abanico de oportunidades laborales en Six Flags Over Texas destaca por su gran diversidad, ya que abarca múltiples departamentos esenciales para el funcionamiento del parque.

La convocatoria incluye vacantes técnicas y operativas, tales como la operación de atracciones y el área de seguridad, así como posiciones estratégicas en el sector de alimentos y bebidas, gestión de admisiones, ventas en tiendas de conveniencia y mantenimiento integral a través de los servicios del parque.

Esta estructura de contratación busca ser inclusiva, al ofrecer una oportunidad de desarrollo tanto para estudiantes que inician su trayectoria profesional, como para individuos que requieren ingresos adicionales mediante una experiencia dinámica.

Cómo se puede aplicar a las vacantes de Six Flags Over en Texas

Para postularse a las vacantes, los trabajadores pueden hacerlo de forma online o presencialmente, según resulte más conveniente. En la plataforma virtual de Six Flags están todos los empleos disponibles por sedes. La semana de contratación es del 14 al 22 de febrero.

Six Flags en Arlington abrió vacantes en diferentes áreas y la edad mínima para acceder a puestos es de 15 años (SixFlags)

Postulación digital

Los interesados pueden completar todo el ciclo inicial, con la fase de entrevista desde la comodidad de su hogar siguiendo estos pasos:

Acceder al portal: se debe visitar el sitio oficial de reclutamiento .

se debe visitar el . Seleccionar la sede: identificar el complejo de su interés, que, en este caso, es Six Flags Over Texas .

identificar el complejo de su interés, que, en este caso, es . Filtrar vacantes: es necesario explorar las posiciones disponibles y seleccionar aquella que se alinee con la experiencia o intereses.

es necesario explorar las posiciones disponibles y seleccionar aquella que se alinee con la experiencia o intereses. Registro y entrevista: se debe finalizar el formulario de solicitud y completar el cuestionario de entrevista automatizada.

Tras el registro, el sistema enviará las instrucciones pertinentes para las etapas finales. La compañía enfatiza la importancia de realizar este proceso digital antes de acudir a cualquier evento presencial, con el fin de optimizar los tiempos de contratación.

Postulación presencial

Para aquellos interesados en presentar su candidatura de manera directa, se deben seguir estos pasos:

La recepción de solicitudes se llevará a cabo del 14 al 22 de febrero, en un horario de 9.00 a 18.00 hs, directamente en las oficinas de Recursos Humanos en Arlington.

Requisitos y Condiciones

La convocatoria está abierta a personas a partir de los 15 años. Cabe destacar que, según el puesto y la edad del aspirante, podrían solicitarse permisos o documentación adicional conforme a la normativa laboral vigente.

La apertura del parque es el 28 de febrero, por lo que se recomienda iniciar el proceso lo más pronto posible.

Entre las vacantes disponibles se encuentran puestos en operación de atracciones, alimentos y bebidas, admisiones, tiendas, servicios del parque y seguridad (SixFlags)

Beneficios que ofrece el parque de diversiones

Formar parte del equipo de temporada de Six Flags ofrece ventajas competitivas que trascienden la jornada laboral. Además de ser el punto de partida para una carrera ascendente dentro de la compañía, los colaboradores acceden a un sistema de beneficios exclusivos, según la web oficial de la compañía.

Entre ellos, figuran: