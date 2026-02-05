Buenas noticias para los mexicanos: consulado en Houston vacunará contra la influenza este viernes 6 de febrero

Con el objetivo de salvaguardar la salud de la comunidad mexicana residente en Texas, se programó una iniciativa de inmunización gratuita en la ciudad de Houston en febrero. Esta jornada preventiva busca facilitar el acceso a servicios sanitarios esenciales, para que los ciudadanos fortalezcan su esquema de vacunación contra la influenza de manera ágil y segura.

Cuándo y dónde se colocarán vacunas contra la influenza en Houston

El Consulado General de México en Houston formalizó la convocatoria para una jornada de vacunación contra la influenza, prevista para este viernes 6 de febrero de 2026.

La influenza puede ser mucho más potente en adultos mayores de 65, menores de cinco años, embarazadas y en personas con obesidad o enfermedades crónicas (Archivo)

Este evento de salud pública se llevará a cabo en las instalaciones de la sede consular, en el 3200 Rogerdale Rd, Houston, en un horario de atención que va desde las 8.30 a las 12.00 hs, según las redes sociales oficiales del organismo.

El acceso a la inmunización se ofrece sin costo para los asistentes, con el fin de eliminar cualquier barrera económica para la protección sanitaria de la comunidad. Además, para agilizar la atención, el programa se ejecutará sin tener que agendar una cita previa ni presentar una póliza de seguro médico.

Se contará con personal capacitado para brindar atención y asesoría en español, lo que asegura una comunicación clara y efectiva durante todo el proceso clínico.

Por qué es importante vacunarse contra la influenza

La influenza constituye una patología viral que afecta el tracto respiratorio, y se caracteriza por una alta tasa de transmisión mediante el contacto humano estrecho. Existen grupos poblacionales específicos que presentan una mayor susceptibilidad a cuadros clínicos graves, por lo que podrían derivar en desenlaces fatales, según MedlinePlus.

La vacuna de la influenza es crucial para prevenir la gripe, reducir el riesgo de enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

Entre las personas que pueden sufrir mayores riesgos ante esta enfermedad, se encuentran: niños menores de cinco años, adultos mayores de 65, mujeres embarazadas y personas con obesidad o enfermedades crónicas (corazón, pulmones, diabetes).

Los síntomas de la influenza son los siguientes:

Fiebre entre 100 °F (37.8 °C) y 104 °F (40 °C) que aparece repentinamente.

Dolores en el cuerpo.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Falta de energía.

Tos.

Secreción o congestión nasal.

Estornudos.

Dolor de garganta.

Náuseas, vómitos y diarrea (más común en niños).

Servicios que ofrecerá el consulado en el mes de febrero

En sus redes sociales, el Consulado de México en Houston mantiene varios servicios para la comunidad mexicana en Texas. Además de la jornada de vacunación, también se llevarán a cabo las siguientes actividades:

El Consulado de México en Houston ofrece atención gratuita durante febrero (Instagram/@consulmexhouston)

Servicios consulares sin cita: el viernes 6 de febrero se brindará atención sin cita a las primeras 150 personas que acudan a la sede (3200 Rogerdale Rd., Houston, TX 77042), en el horario de 8.00 a 13.00 hs., para trámites de pasaporte, matrícula consular y credencial para votar INE.

el se brindará atención sin cita a las primeras 150 personas que acudan a la sede (3200 Rogerdale Rd., Houston, TX 77042), en el horario de 8.00 a 13.00 hs., para trámites de Jornada sabatina: el 7 de febrero en la sede consular se podrán realizar trámites de pasaporte, matrícula consular y credencial para votar INE. Para esta jornada es indispensable solicitar una cita previa. Los canales para agendarla son a través de WhatsApp: +1 (424) 309-0009, o en el sitio web: citas.sre.gob.mx.

Áreas de atención del Consulado de México en Houston

Desde la página web oficial de la entidad brindan información, horarios y teléfonos para acceder a todas las áreas de trabajo. Entre ellas se encuentran:

Salud

El Consulado trabaja para eliminar obstáculos médicos mediante exámenes de vista, glucosa y presión arterial. La Ventanilla de Salud atiende de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 hs. Se puede llamar al 713-271-6800 (Ext. 310) para atención virtual o telefónica.

Finanzas

Desde 2017, la Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF) ofrece asesoría gratuita para mejorar créditos, abrir negocios o manejar el Afore y vivienda en México. Atiende de lunes a miércoles, de 8.30 a 12.00 hs., y su teléfono es (713) 271-6800 (Ext. 3104).

Educación

La Ventanilla de Orientación Educativa ofrece terminar la primaria o secundaria en las Plazas Comunitarias o cursar bachillerato y universidad en línea. Cuenta con el IME Becas, que es un apoyo económico para estudiantes inmigrantes.

Cultura

El Departamento de Asuntos Culturales promueve las raíces mexicanas en 37 condados de Texas. El objetivo es que las nuevas generaciones mantengan vivo su idioma y tradiciones. Atienden de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 hs, y su teléfono es 713-271-6800 (Ext. 3103).