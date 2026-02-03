“Crédito fiscal para familias fuertes”: la ley de Texas firmada por Greg Abbott que entra en vigor en junio 2026

El crédito fiscal para familias fuertes es una política tributaria diseñada para canalizar recursos privados hacia programas sociales orientados al fortalecimiento del hogar. A través de la ley SB 2018 firmada por Greg Abbott, las entidades comerciales sujetas al impuesto de franquicia en Texas podrán acceder a un beneficio fiscal si realizan donaciones a organizaciones certificadas.

¿Cómo funciona el crédito fiscal para familias fuertes en Texas?

La SB 2018 , que entra en vigor el 1° de junio de 2026 , incorpora un nuevo subcapítulo al sistema tributario estatal que regula el funcionamiento del crédito fiscal para familias fuertes.

Este se aplica exclusivamente contra el impuesto de franquicia, un gravamen que deben pagar diversas entidades comerciales que operan en Texas.

La norma de Texas crea un crédito fiscal contra el impuesto de franquicia para empresas que donen a organizaciones enfocadas en familias en riesgo y paternidad responsable Freepik

El mecanismo es de carácter voluntario y se activa únicamente cuando una empresa decide realizar una contribución monetaria designada a una organización sin fines de lucro que haya sido previamente certificada como elegible. La ley exige que la donación sea identificada expresamente como destinada a este programa en el momento en que se efectúa.

El monto máximo que una empresa puede reclamar está limitado a la cantidad que haya donado en el año fiscal correspondiente, con un tope de hasta un millón de dólares por entidad.

Además del límite individual, la ley establece un tope global para el estado. El total de créditos que Texas puede otorgar anualmente bajo este programa no podrá superar los cinco millones de dólares. Una vez alcanzado ese monto, no se concederán beneficios tributarios adicionales hasta el siguiente año fiscal.

La asignación se realiza bajo el criterio de orden de llegada. Esto significa que las solicitudes se aprueban conforme se presentan, siempre que exista disponibilidad dentro del límite estatal. Este esquema requiere que las empresas interesadas gestionen sus donaciones y solicitudes con antelación para asegurar su elegibilidad.

El beneficio aplica a entidades sin fines de lucro que apoyen a familias vulnerables Freepik

En los casos en que el crédito obtenido exceda la responsabilidad tributaria de la empresa en un año determinado, la legislación permite trasladar el saldo no utilizado. Este arrastre puede aplicarse hasta en cinco informes fiscales consecutivos, lo que amplía el horizonte temporal para aprovechar el beneficio.

Requisitos para las organizaciones sin fines de lucro elegibles

Las organizaciones que deseen recibir contribuciones que generen el crédito fiscal para familias fuertes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la ley firmada por el gobernador. Entre los requisitos básicos, la organización debe:

Contar con estatus de exención fiscal federal bajo la sección 501(c)(3).

Estar autorizada para operar en Texas.

Debe demostrar una trayectoria mínima de tres años de actividad continua en el estado antes de recibir su primera contribución designada.

La ley también impone restricciones sobre el origen de los fondos de estas organizaciones. No pueden haber recibido más del 50% de sus ingresos anuales totales de fondos estatales o locales durante el año fiscal anterior. Este criterio busca asegurar una participación significativa de financiamiento privado.

Otro punto relevante es la prohibición expresa de prestar servicios de aborto o de proporcionar información relacionada con ellos, ya sea de forma directa o indirecta. El cumplimiento de esta condición es indispensable para mantener la certificación dentro del programa.

Qué significa “familias fuertes” y quiénes aplican

El término “familias fuertes” no funciona como una definición abstracta dentro de la ley, sino que se construye a partir de los servicios concretos que deben ofrecer las organizaciones receptoras de las donaciones. La legislación se centra principalmente en dos áreas de intervención:

Dirigida a las denominadas familias en riesgo , conforme a la definición contenida en el Código de Recursos Humanos de Texas: estos hogares requieren apoyo para alcanzar estabilidad, autosuficiencia económica y una integración sostenida en la fuerza laboral. Los servicios se estructuran bajo modelos de gestión integral de casos.

, conforme a la definición contenida en el Código de Recursos Humanos de Texas: estos hogares requieren apoyo para alcanzar estabilidad, autosuficiencia económica y una integración sostenida en la fuerza laboral. Los servicios se estructuran bajo modelos de gestión integral de casos. Fortalecimiento del rol paterno: las organizaciones deben ofrecer programas y recursos orientados a mejorar las habilidades de crianza de los padres y fomentar su participación activa en la vida de sus hijos. Estos recursos pueden brindarse de manera presencial, en entornos escolares o a través de plataformas digitales.

La ley también establece estándares de seguridad. Todo el personal que trabaje directamente con menores debe someterse a verificaciones de antecedentes penales a nivel local, estatal y nacional, así como también a la consulta del registro nacional de delincuentes sexuales.

Para que una contribución sea elegible para el crédito fiscal, la organización debe ser certificada por la OneStar Foundation Facebook OneStar

Para incorporarse al programa, las organizaciones deben presentar una solicitud formal ante la OneStar Foundation, entidad encargada de certificar a las organizaciones beneficiarias. Este proceso incluye la verificación de requisitos legales, financieros y operativos. La fundación tiene la facultad de cobrar una tarifa destinada a cubrir los costos administrativos.

Una vez certificadas, asumen obligaciones adicionales. Entre ellas se encuentra la correcta administración de las contribuciones recibidas, que deben destinarse exclusivamente a servicios prestados a residentes de Texas.

La SB 2018 establece que el subcapítulo que regula el beneficio expirará el 1° de enero de 2029. A partir de esa fecha, no podrán realizarse nuevas contribuciones que generen créditos bajo este esquema.