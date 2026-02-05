Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el programa “Consulado sobre Ruedas” en febrero en Houston

Las oficinas del Consulado General de México en Estados Unidos realizan jornadas sobre ruedas, en las que visitan diferentes localidades para que sus connacionales puedan llevar a cabo diversos trámites. Esta semana estarán en Houston, Texas hasta el 6 de febrero.

Calendario del consulado mexicano sobre ruedas en Houston

Las autoridades consulares mexicanas informaron que el programa “Consulado sobre ruedas” estará disponible en diferentes lugares de Houston para atender trámites de matrícula consular, credencial para votar INE, copia certificada de acta de nacimiento y pasaportes.

El Consulado de México en Houston abre sus oficinas sobre ruedas hasta el próximo 6 de febrero (X/@ConsulMexHou)

Las personas interesadas podrán acudir con cita previa del lunes 2 al viernes 6 de febrero a las instalaciones ubicadas en Emmanuel Worship Center 2427 FM 528 Rd, Alvin, TX 77511, según el Consulado General de México en Houston.

Para agendar una cita es necesario enviar un mensaje vía WhatsApp al número +1 (424) 309-0009 o llamar al mismo teléfono y agendar.

El servicio solo estará disponible para los trámites mencionados anteriormente. Las citas también se pueden agendar a través del portal web citas.sre.gob.mx.

Los Consulados de México en Estados Unidos ponen a disposición de sus connacionales diferentes trámites (Archivo) Captura de pantalla Google Maps

Cómo tramitar el pasaporte mexicano en Estados Unidos

Los ciudadanos mexicanos pueden tramitar el pasaporte en los consulados en EE.UU. siempre y cuando cumplan con los requisitos, que en 2026 son:

Agendar una cita previa a través de los medios oficiales del Consulado de México y acudir en la fecha y hora correspondiente.

Acreditar su nacionalidad mexicana con documentos como el acta de nacimiento, carta de naturalización y matrícula consular.

Acreditar su identidad y presentar alguno de estos documentos originales y con fotografía: credencial para votar o INE, precartilla o cartilla del Servicio Militar, cédula profesional, licencia de conducir mexicana o del país norteamericano.

En caso de la renovación del pasaporte, deberá presentarse el documento vencido.

Los mexicanos que residen en Estados Unidos pueden hacer el trámite de su pasaporte a través de las oficinas consulares (Archivo) Gobierno de México

También es importante que los interesados en realizar este trámite cumplan con las cuotas establecidas, que en Estados Unidos deberán ser pagadas en dólares y directamente en las oficinas consulares.

De acuerdo con la vigencia del pasaporte, los precios actualizados para 2026, según el consulado de México, son:

Vigencia de un año: US$44

Vigencia de tres años: US$101

Vigencia de seis años: US$137

Vigencia de diez años: US$209

Las vigencias de un año solo pueden aprobarse para menores de tres años de edad. Por otro lado, los adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad podrán recibir un descuento del 50% en cualquiera de los trámites.

Cómo tramitar la credencial INE en Estados Unidos

Además de ser un método de identificación oficial, la credencial para votar o INE puede ser tramitada en el extranjero y permite a los connacionales ejercer su derecho al sufragio en las elecciones de su país, de acuerdo con el gobierno mexicano.

La credencial para votar o INE puede tramitarse en EE.UU. de forma gratuita (INE)

A diferencia de otros trámites en el extranjero, la credencial para votar es gratuita y los requisitos que se deben cumplir son:

Programar una cita en el Consulado General de México más cercano a su domicilio.

Acudir al consulado con la documentación correspondiente que consiste en un documento que acredite la nacionalidad , identificación vigente con fotografía , comprobante de domicilio en Estados Unidos .

, , . Esperar la aprobación del trámite y recibirla en su domicilio de forma personal.

Activar la credencial para tar o INE, según las instrucciones del sobre de entrega para validarla.

El trámite es personal y solo la persona titular del INE podrá recibirla luego de mostrar una identificación con su nombre.

Todos los mexicanos residentes en el extranjero tienen derecho a tramitar su credencial para votar a través de la red de embajadas o consulado y para participar en las decisiones de su comunidad pueden ingresar al sitio web votoextranjero.mx.