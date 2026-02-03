Buenas noticias para mexicanos: cuándo y dónde estará el consulado sobre ruedas en febrero en Dallas

Los mexicanos que viven en Dallas, Texas, podrán realizar trámites como el pasaporte mexicano, la credencial para votar (INE) y la matrícula consular más cerca de su domicilio durante febrero de 2026, gracias a las jornadas del consulado sobre ruedas que se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad.

Dónde estará el consulado móvil de México en Dallas en febrero de 2026

El Consulado de México en Dallas anunció, a través de sus redes sociales, el calendario de las jornadas correspondientes a febrero de 2026, que se extenderán del lunes 2 al viernes 27.

Consulado móvil dará servicio todo el mes de febrero en Dallas (X @ConsulMexDal)

Las sedes y fechas confirmadas son las siguientes:

Del lunes 2 al viernes 6 de febrero: Terrel Lilies Events , 301 Tanger Dr. Suite 210, Terrel, Texas .

, 301 Tanger Dr. Suite 210, . Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Dallas , 1210 River Bend Dr., Dallas .

, 1210 River Bend Dr., . Del lunes 9 al viernes 13 de febrero: Fort Worth , Federación de Clubes Zacatecanos, 4323 E. Lancaster Ave.

, Federación de Clubes Zacatecanos, 4323 E. Lancaster Ave. Del martes 17 al viernes 20 de febrero: Arlington , Mueblerías Canales, 102 E. Interstate 20, Arlington .

, Mueblerías Canales, 102 E. Interstate 20, . Sábado 21 y domingo 22 de febrero: Dallas , 1210 River Bend Dr., Dallas .

, 1210 River Bend Dr., . Del lunes 23 al viernes 27 de febrero: Kaufman, Primera Iglesia Bautista, 200 W. Fair St., Kaufman.

En estas jornadas, los connacionales podrán tramitar INE, pasaporte mexicano y matrícula consular.

Cómo agendar una cita para el consulado móvil en Dallas

El Consulado de México recordó que todos los trámites requieren cita previa, sin importar el documento que se desee gestionar.

Para ser atendido en el consulado móvil es necesario agendar una cita (X @ConsulMexDal)

La dependencia indicó que existen dos maneras de agendar una cita para el consulado sobre ruedas:

Por medio de la página web oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español), en donde es necesario iniciar sesión, ya sea por medio de Llave MX o por medio de un correo electrónico y contraseña para poder agendar la cita

También se puede agendar una cita por medio WhatsApp en el teléfono (424) 309-0009

Las autoridades señalaron que las citas se habilitan el miércoles previo a cada jornada, por lo que recomendaron planear con anticipación.

Además, aclararon que las citas son gratuitas, personales e intransferibles, y exhortaron a los connacionales a denunciar a terceros que “venden turnos”, ya que esto pone en riesgo los datos personales de los migrantes.

Costos y requisitos para tramitar el INE y pasaporte mexicano en 2026

La Cancillería de México informó que, para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez en el extranjero, es necesario presentar documentación que acredite la nacionalidad mexicana y cubrir el pago correspondiente según la vigencia solicitada.

En el consulado sobre ruedas se puede tramitar en INE y el pasaporte (X @ConsulMexDal)

Los requisitos del pasaporte son los siguientes:

Acreditar la nacionalidad mexicana con un acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.

Acreditar la identidad con credencial para votar (INE) vigente, cartilla del servicio militar, cédula o título profesional.

Cubrir el pago correspondiente a la vigencia del pasaporte.

De acuerdo con la vigencia por la que se desee tramitar el documento, las tarifas consulares 2026 son las siguientes:

Pasaporte por un año: 44 dólares

Pasaporte por tres años: 101 dólares

Pasaporte por seis años: 137 dólares

Pasaporte por 10 años: 209 dólares

Para poder tramitar la identificación oficial, los connacionales no deben pagar nada, y deben seguir los siguientes pasos para obtenerla: