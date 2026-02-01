Es oficial en Texas: los nuevos requisitos para trabajadores migrantes que buscan licencia para oficios comunes

El gobierno de Texas comunicó oficialmente que aplica nuevos requisitos para migrantes que quieran tramitar una licencia para un oficio del estado. Como parte de una medida que ya está vigente, los extranjeros deben presentar una prueba de permanencia legal en Estados Unidos si quieren completar el trámite. El Estado de la Estrella Solitaria compartió una lista de los documentos aceptados.

Texas exige prueba de presencia legal para otorgar licencias de oficios

La decisión la informó el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), a través de un comunicado que compartió en su sitio web oficial. Allí, dio detalles de la medida.

Texas solicitará prueba de presencia legal en Estados Unidos para otorgar una licencia para un oficio Shutterstock

Según comunicó la autoridad, desde el 26 de enero se exige a “ciertos solicitantes” que presenten un documento que pruebe la presencia legal en el país norteamericano como parte del proceso. Esto aplica tanto para permisos nuevas como para renovaciones.

"Es posible que se requiera verificación para proteger la seguridad e integridad del proceso de obtención de licencias“, agregó el TDLR con respecto al nuevo requisito.

En su comunicación, la entidad de Texas también aclaró que el trámite permanecerá como pendiente hasta que se acredite la presentación de los documentos exigidos por el estado.

En caso de que un migrante no pueda cumplir con este paso de forma correcta según requieren las autoridades del Estado de la Estrella Solitaria, derivará en el rechazo a la solicitud.

Migrantes con oficio deberán demostrar su estadía legal en Estados Unidos para obtener una licencia en Texas Gregory Bull - AP

Qué documentos acepta Texas para otorgar licencias de oficios

En otro apartado del sitio web oficial, el TDLR indica que los migrantes que cuenten con un número del Seguro Social están habilitados y no deben presentar documentación adicional.

Quienes no tengan un número asignado deben completar un formulario especial para solicitar la licencia. Además, como parte del proceso deberán presentar uno de los siguientes documentos:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal Real ID.

Licencia de arma de fuego del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Tarjeta de residente permanente.

Pasaporte extranjero con sello I-551 válido.

Visa de inmigrante con aprobación I-551.

Formularios I-94, I-797 o I-512L.

Documento de autorización de empleo.

Permiso de viaje para refugiados.

Entre otros documentos, una identificación Real ID de Texas sirve como documento válido para tramitar una licencia DPS Texas

Este listado no aplica solo a extranjeros, sino también a ciudadanos que no cuenten con un número de Seguridad Social. Por eso, Texas incluye otras opciones como pasaporte estadounidense o tarjeta de identificación militar.

Quienes no cuenten con ninguna de las opciones mencionadas también pueden optar por presentar una combinación de: una licencia de conducir emitida por un estado que no entregue permisos a migrantes irregulares y una prueba de que el solicitante es un estadounidense nacido en el extranjero.

Por qué Texas exige presencia legal para otorgar licencias de oficios

En el comunicado, el TDLR menciona el Título 8, sección 1621 del Código de EE.UU. como autoridad legal para agregar este requisito. Según la Cornell Law School, este apartado indica que un migrante irregular no puede recibir beneficios públicos locales o estatales.

Texas considera que las “licencias emitidas por el TDLR constituyen beneficios públicos“, por lo que el requisito de acreditar presencia legal es una exigencia válida.