LA NACION

Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 10 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 14 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 14 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El lunes 10 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 11 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
LA NACION
Más leídas
  1. Cayó con su hijita al lago en el auto y tuvo que salir para poder respirar sin haberla hallado
    1

    “Vivir con esa decisión”: cayó con su hijita al lago en el auto y tuvo que salir para poder respirar sin haberla hallado

  2. Natalia Oreiro sorprendió al hablar de su hijo Atahualpa y reveló las actividades que más disfruta
    2

    Natalia Oreiro contó cómo está hoy su hijo Atahualpa: música, carpintería y una pasión inesperada

  3. Vivir dentro de una iglesia del 1900 es posible: la convirtieron en 12 casas
    3

    Vivir dentro de una iglesia del 1900 es posible: la convirtieron en un proyecto de 12 casas

  4. El dato que muestra cómo la actividad empieza a complicar una de las principales anclas de Milei
    4

    Seis de cada 10 pesos que perdió la recaudación en los últimos tres años están ligados a la actividad económica