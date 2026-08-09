Thiago Tirante se despidió en los octavos de final del Masters 1000 de Canadá

Se terminó el paso argentino en el Masters 1000 de Canadá, que este año se celebra en Montreal. La última ilusión en los singles estaba depositada en Thiago Agustín Tirante, 65° del mundo, que se abrió camino en el cemento canadiense hasta los octavos de final. En la etapa de los 16 mejores, el jugador surgido en La Plata encontró freno en la solidez del estadounidense Learner Tien (19°), que lo derrotó por 6-4 y 6-4, en una hora y 49 minutos de acción.

Dentro de un partido abierto, Tirante había empezado de manera inmejorable, con un quiebre en el primer game. Pero cedió su saque poco después (2-2), y ya en el tramo crucial, un mal game de servicio en el décimo juego le hizo perder el primer set. Fue un impacto anímico para el platense, y el zurdo Tien, más consistente, capturó otra vez el saque de Tirante para escaparse 3-0 en el segundo. El estadounidense tenía el partido a su merced, con el score 5-2 y dos puntos de partido cuando el argentino sacó 15-40. Pero Tirante consiguió salvar ese game y quebró en cero a continuación, para quedar 4-5. Sin embargo, la esperanza de una remontada se terminó de inmediato: nuevamente el jugador de La Plata tuvo un game errático y quedó 0-40; consiguió salvar otros dos match-points, pero en el quinto punto de partido mandó un derechazo a la red. Como saldo negativo para Tirante, sólo tomó dos de las 10 chances de quiebre que generó (salvó 8/12 con su saque); en la cuenta de los aciertos, sumó 5 más que su rival (25 tiros ganadores contra 20), pero también falló más, con 38 errores no forzados ante los 29 de Tien.

Tirante dio pelea, pero no pudo contra una versión más consistente de Tien (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP) Christinne Muschi - The Canadian Press

Más allá del tropiezo, Tirante se va de Montreal con excelentes números. Recuperado de la lesión abdominal que lo marginó del circuito por un par de semanas, regresó con un comienzo auspicioso en la gira norteamericana de canchas rápidas, y desde el puesto 65° avanzará hasta el 49° aproximadamente, por lo que el lunes próximo estará por primera vez dentro del Top 50. El ascenso es más valioso si se toma en cuenta que empezó 2026 por detrás del Top 100, más precisamente en el 103° de la clasificación.

Y, por otro lado, sus buenas participaciones en el tour en las últimas semanas, podrían permitirle volver a ser parte del equipo argentino de Copa Davis que el mes próximo recibirá a Turquía en Neuquén; vale recordar que el de La Plata debutó en la Ensaladera en febrero pasado, en la derrota en Busan, con un triunfo y una caída en singles.

En los cuartos de final de Montreal, Tien se enfrentará con el español Daniel Mérida (63°), que en el primer turno de la jornada se impuso al neerlandés Tallon Griekspoor (69°) por 6-3 y 6-1. Más tarde se completarán los octavos, con Botic van de Zandschulp (Países Bajos, 70°) vs. Jakub Mensik (Chequia, 17°) y João Fonseca (Brasil, 27°) vs. Ben Shelton (Estados Unidos, 10°) .

Por la parte baja del cuadro ya hay dos cruces de cuartos confirmados: Rafael Jódar (España, 15°) vs. Arthur Fils (Francia, 24°) y Luciano Darderi (Italia, 22°) vs. Brandon Nakashima (Estados Unidos, 31°). Shelton es el único Top 10 en carrera en suelo canadiense.

Sinner no va a Cincinnati

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, sorprendió al anunciar en sus redes sociales su baja del Masters 1000 de Cincinnati por una lesión en su rodilla derecha. “Tras consultar con mis médicos y mi equipo, debo anunciar que me veo obligado a retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati”, escribió Sinner en la cuenta de X del certamen estadounidense.

“Me molesta la rodilla derecha y, a pesar del arduo trabajo realizado con mi equipo médico, debo admitir que aún no estoy listo para competir”, agregó el tenista italiano de 24 años sobre el torneo que comenzará el jueves 13 y se extenderá hasta el domingo 23 de este mes. “Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y le deseo a -el director- Bob Moran y a todo su equipo un torneo fantástico y exitoso. Tengo muchas ganas de volver el año que viene y ahora me estoy concentrando en prepararme para el US Open”, completó Sinner. A su vez, la organización del Masters 1000 de Cincinnati respondió con un mensaje en el que le desea “lo mejor al campeón de 2024 esperando volver a verlo de nuevo en el campo el año próximo”.