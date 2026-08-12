Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 17 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 12 a 17 mph, Sursureste

: 12 a 17 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.