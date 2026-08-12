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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto Britannica

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 17 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 12 a 17 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
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